4 May 2026
AZ

“Neftçi” “Karvan-Yevlax”la oyuna itki ilə çıxacaq

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
4 May 2026 18:07
178
“Neftçi” “Karvan-Yevlax”la oyuna itki ilə çıxacaq

“Neftçi” Misli Premyer Liqasının 30-cu turunda “Karvan-Yevlax”la oyuna itki ilə çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Sessi Dalmeyda sözügedən matçda iştirak etməyəcək.

Buna yarımmüdafiəçinin cəzalı duruma düşməsi səbəb olub.

O, “Qarabağ”a 2:1 hesabı ilə qalib gəldikləri Misli Premyer Liqasının 21-ci turundan təxirə salınmış oyunda sarı vərəqə görmüşdü. O, sözügedən matçda meydanda ən yaxşılardan biri idi.

Cari mövsüm dördüncü dəfə bu halla üzləşən oyunçu Yevlaxdakı matçı buraxmalı olacaq.

Qeyd edək ki, “Karvan-Yevlax” - “Neftçi” oyunu mayın 5-də keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Turan Tovuz” - START HEYƏTLƏR
18:45
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Turan Tovuz” - START HEYƏTLƏR - YENİLƏNİR

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
AFFA Apellyasiya Arbitraj Tribunalı “Neftçi”nin şikayətini təmin etməyib
18:23
Azərbaycan futbolu

AFFA Apellyasiya Arbitraj Tribunalı “Neftçi”nin şikayətini təmin etməyib

Bakı təmsilçisinin daha bir şikayətinə baxılması isə təxirə salınıb
“Sabah”ın zədələnən futbolçusunun son durumu bəlli oldu - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
17:51
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın zədələnən futbolçusunun son durumu bəlli oldu - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Timoteuş Puxaçın “Kəpəz”lə oyunda iştirakı sual altındadır
UEFA-nın “Hat-Trick” proqramı çərçivəsində təşkil olunan turnir başa çatıb - FOTO
17:45
Azərbaycan futbolu

UEFA-nın “Hat-Trick” proqramı çərçivəsində təşkil olunan turnir başa çatıb - FOTO

AFFA və BDU gələcəkdə də bu istiqamətdə birgə layihələrin həyata keçirilməsini planlaşdırır
“Kəpəz” müdafiəçisinə yeni müqavilə təklif etdi
17:37
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” müdafiəçisinə yeni müqavilə təklif etdi

Rauf Hüseynli 21 oyunda 5 dəfə fərqlənib
“Şəfa”nın kapitanının aqibəti necə olacaq?
16:55
Azərbaycan futbolu

“Şəfa”nın kapitanının aqibəti necə olacaq?

Tərlan Quliyev Azərbaycanın əsas millisində 7 matça çıxaraq 2 qol vurub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər