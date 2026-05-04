“Sabah”ın zədələnən futbolçusunun son durumu bəlli oldu - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Misli Premyer Liqasının 30-cu turunun “Şamaxı” ilə keçirilən görüşündə (3:0) zədə alan “Sabah”ın futbolçusu Timoteuş Puxaçın durumu açıqlanıb.
Klubun sözçüsü Elnur Həmidov İdman.Biz-ə bildirib ki, polşalı müdafiəçinin zədəsi ciddi deyil.
“Onun növbəti turda “Kəpəz”lə matçda meydana çıxıb-çıxmayacağı sual altında olsa da, Bizon Azərbaycan Kubokunun finalında “Zirə”yə qarşı oynayacağı dəqiqdir”, - deyə o, açıqlamasında söyləyib.
Qeyd edək ki, “Sabah”ın “Kəpəz”lə çempionat oyunu mayın 8-də, “Zirə” ilə kubok matçı isə mayın 13-də keçiriləcək.