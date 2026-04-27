27 Aprel 2026
AZ

“Şamaxı” klubu üç legioner futbolçu ilə danışıqlar aparır

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
27 Aprel 2026 12:31
147
“Şamaxı” növbəti mövsümün planlarını qurarkən bəzi legioner futbolçularına yeni müqavilə təklif edir.

İdman.Biz sport24.az-a istinadən xəbər verir ki, klub braziliyalı müdafiəçilər Sezar Enrike və David Santos, həmçinin portuqaliyalı yarımmüdafiəçi Rikarto Apolinarionu heyətdə saxlamaq niyyətindədir.

Artıq oyunçularla danışıqlara başlanılıb.

Bundan əlavə, isveçrəli forvard Karim Rossiyə də yeni sözləşmə təklif olunub. Lakin 32 yaşlı hücumçu daha sərfəli təkliflər aldığını bildirərək mövsümün sonunda komandadan ayrılacağını qeyd edib.

Qeyd edək ki, “Şamaxı” hazırda Misli Premyer Liqasında 35 xalla səkkizinci pillədə qərarlaşıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Musa Qurbanlı: “Biz “Neftçi”yə və azarkeşlərinə həmişə hörmətlə yanaşmışıq” - MÜSAHİBƏ
13:15
Futbol

Musa Qurbanlı: “Biz “Neftçi”yə və azarkeşlərinə həmişə hörmətlə yanaşmışıq” - MÜSAHİBƏ

Hücumçu növbəti oyuna fokuslandıqlarını vurğulayıb
Marko Yankoviçə ağır cəza verilə bilər - İDDİA
12:46
Futbol

Marko Yankoviçə ağır cəza verilə bilər - İDDİA

AFFA “Qarabağ”ın futbolçusuna ən ağır cəzanı hazırlayır
Hüseyn Məhəmmədov: “Açığı, belə gedişat gözləmirdim”
11:31
Futbol

Hüseyn Məhəmmədov: “Açığı, belə gedişat gözləmirdim”

O, Misli Premyer Liqasının 29-cu turunda keçirilən “Neftçi” “Qarabağ” matçını şərh edib
Lənkəranda qızlar üçün futbol festivalı keçirilib - FOTO
10:23
Azərbaycan futbolu

Lənkəranda qızlar üçün futbol festivalı keçirilib - FOTO

Baş tutan tədbirdə 63 qız iştirak edib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Karvan-Yevlax”a qarşı
09:32
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Karvan-Yevlax”a qarşı

Görüş “Bank Respublika Arena”da baş tutacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Zirə” ilə üz-üzə
09:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Zirə” ilə üz-üzə

Qarşılaşma Tovuz şəhər stadionunda keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 21:42
Güləş

Güləşçilərimiz Avropa çempionatından beşi qızıl olmaqla 13 medalla dönürlər – YENİLƏNİB + VİDEO

Bu gün iki qızıl və iki bürünc medal qazanmışıq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Aprel 20:58
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” - “Qarabağ” qarşılaşması darmadağınla bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Musa Qurbanlı dublla yadda qaldı
Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi
26 Aprel 17:55
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" "Kəpəz"i yeddi dəqiqəyə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Meydan sahibləri xallarını artıraraq səkkizinci pillədəki mövqeyini qoruyub