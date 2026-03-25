25 Mart 2026
AZ

“Sumqayıt”dan böyükhesablı qələbə: Bənövşə Əsədzadədən doqquz qolluq şou

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
81
Futbol üzrə Yüksək Qızlar Liqasında 17-ci turun oyunları keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Sumqayıt Futbol Akademiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, tur çərçivəsində “Sumqayıt” FK “SOCAR Polymer Arena”nın ehtiyat meydançasında “Baku Juniors”la qarşılaşıb.

Görüş “Sumqayıt”ın tam üstünlüyü şəraitində keçib. Klub rəqibini 18:0 hesabı ilə məğlub edib.

Qələbədə Bənövşə Əsədzadə 9 qolla əsas pay sahibi olub. Aybəniz Əsgərzadə het-triklə yadda qalıb. Digər qolları isə Gültac Məmmədəliyeva, Ayşən Mirzəyeva, Nailə Əliyeva, Müjgan Seyidova, Jalə İldırımova və Leyla Həsənova vurublar.

İdman.Biz
Məqalədə:

