17 Mart 2026
17 Mart 2026 15:55
Mirbağır İsayev məşqçilərlə ilk toplantısını edib - FOTO

UEFA-nın Elit Məşq Layihəsinin yeni rəhbəri Mirbağır İsayevin məşqçilərlə ilk görüşü keçirilib.

İdman.Biz AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, tanışlıq xarakteri daşıyan iclasda AFFA-nın baş katibinin müavini Elçin Məmmədov və layihə çərçivəsində bölgələrdə fəaliyyət göstərən məşqçi heyəti iştirak edib.

Görüşdə çıxış edən Elçin Məmmədov mütəxəssisləri salamlayaraq yeni təyin olunmuş M.İsayevi məşqçilərə rəsmi şəkildə təqdim edib və onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.

Daha sonra çıxış edən Mirbağır İsayev nizam-intizamın vacibliyini ön plana çəkib, Elit Məşq Layihəsinə cəlb olunan yeniyetmə futbolçuların sağlamlığının daim diqqət mərkəzində saxlanılmalı olduğunu bildirib.

O, həmçinin bölgələrdə istedadlı uşaqların aşkar edilməsi istiqamətində daha sistemli və məqsədyönlü fəaliyyətin zəruriliyini vurğulayıb.

İclas zamanı layihə ilə bağlı yeniliklər və qarşıdakı dövr üçün planlar müzakirə olunub.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ayxan Abbasov: “Millinin heyətində yeni adlar olacaq” - MÜSAHİBƏ + FOTO
16:17
Azərbaycan futbolu

Ayxan Abbasov: “Millinin heyətində yeni adlar olacaq” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Mütəxəssis ölkəmizdə keçiriləcək “FIFA Series–2026” turniri ilə bağlı fikirlərini bölüşüb
“Azərxalça” ilə “Qarabağ” arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb - FOTO
16:10
Azərbaycan futbolu

“Azərxalça” ilə “Qarabağ” arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb - FOTO

Klub hazırda Cənubi Qafqazın futbol lideri hesab olunur
Faiq Əzizovun rəhbərliyi ilə UEFA B kateqoriyalı qapıçı məşqçisi kursu keçirilib - FOTO
14:55
Azərbaycan futbolu

Faiq Əzizovun rəhbərliyi ilə UEFA B kateqoriyalı qapıçı məşqçisi kursu keçirilib - FOTO

Kurs çərçivəsində iştirakçılara nəzəri və praktiki biliklər təqdim olunub
“Turan Tovuz”un yetirməsi milliyə dəvət olunub
13:18
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”un yetirməsi milliyə dəvət olunub

U-17 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə hazırlaşır

AFFA İntizam Komitəsi “Neftçi”ni azarkeşlərinə görə 8000 manat cərimələyib
13:10
Futbol

AFFA İntizam Komitəsi “Neftçi”ni azarkeşlərinə görə 8000 manat cərimələyib

Həmçinin, “Qəbələ” komandasının meydançaya gec çıxdığı üçün 3000 manat cərimələnib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Araz-Naxçıvan” ilə üz-üzə
12:41
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Araz-Naxçıvan” ilə üz-üzə

Tura martın 21-də yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub