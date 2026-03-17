“Şamaxı”nın müdafiəçisi: “Hər şey öz əlimizdədir” - MÜSAHİBƏ

17 Mart 2026 12:05
90
“Düşünürəm ki, bu, əsasən bizdən asılıdır”.

Bunu “Şamaxı”nın müdafiəçisi Vladislav Veremeyev futbolinfo.az-a müsahibəsində deyib.

– Ümumiyyətlə, “Şamaxı” inamlı çıxış edir. Bunun səbəbi nədir?

– Məncə, bunun əsas səbəbi komandadakı nizam-intizam və hər bir futbolçunun işinə böyük məsuliyyətlə yanaşmasıdır. Hamı meydanda maksimumunu verməyə çalışır və kollektiv olaraq bir-birimizi yaxşı başa düşürük. Məşqçilər heyətinin də düzgün yanaşması var və bu da komandaya müsbət təsir göstərir.

– Düzdür, komanda demək olar ki, Premyer Liqada qalmağı təmin edib, amma avrokuboklar zonasından da çox uzaq deyilsiniz. Xal fərqini aradan qaldırmaq mümkün görünür?

– Əlbəttə, biz həmişə ən yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparmaq istəyirik. Qarşıdakı oyunlarda da maksimum nəticə qazanmağa çalışacağıq. Hər matça ciddi yanaşırıq və ən yaxşı nəticələri göstərmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Futbolda hər şey mümkündür, ona görə də sona qədər mübarizəni davam etdirmək niyyətindəyik.

– Düşünürsünüz ki, komanda iddasını daha da artıra bilər?

– Düşünürəm ki, bu, əsasən bizdən asılıdır. Əgər hər oyuna eyni məsuliyyət və konsentrasiya ilə yanaşsaq, komandamız daha yaxşı nəticələr əldə edə bilər. Əsas məsələ birlikdə çalışmaq və öz gücümüzə inanmaqdır.

– Qarşıda “Araz-Naxçıvan”la oyun var. Rəqibiniz yaxşı günlər yaşamır. Növbəti qələbəni qazana biləcəksiniz?

– Biz hər oyuna eyni ciddiliklə yanaşmağa çalışırıq. Rəqibin hansı vəziyyətdə olmasından asılı olmayaraq, meydanda ən yaxşı oyunumuzu göstərmək istəyirik. Qarşıdakı matçda da əsas məqsədimiz yaxşı oyun nümayiş etdirmək və mümkün olan ən yaxşı nəticəni qazanmaq olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

AFFA İntizam Komitəsi “Neftçi”ni azarkeşlərinə görə 8000 manat cərimələyib
13:10
Futbol

AFFA İntizam Komitəsi “Neftçi”ni azarkeşlərinə görə 8000 manat cərimələyib

Həmçinin, “Qəbələ” komandasının meydançaya gec çıxdığı üçün 3000 manat cərimələnib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Araz-Naxçıvan” ilə üz-üzə
12:41
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Araz-Naxçıvan” ilə üz-üzə

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
FIFA referisi Əliyar Ağayev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıb
11:12
Futbol

FIFA referisi Əliyar Ağayev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıb

Qarşılaşma martın 19-da Larnaka şəhərindəki “AEK Arena”da keçiriləcək
Tiaqo Silva: “Artıq “Zirə”nin kubok qazanmaq vaxtıdır” - MÜSAHİBƏ
10:47
Azərbaycan futbolu

Tiaqo Silva: “Artıq “Zirə”nin kubok qazanmaq vaxtıdır” - MÜSAHİBƏ

Qapıçı onları çətin oyunlar gözlədiyini deyib
Mahir Emreli vurduğu qolu intihar etmiş dayısı oğluna həsr edib - FOTO/VİDEO
16 Mart 18:54
Futbol

Mahir Emreli vurduğu qolu intihar etmiş dayısı oğluna həsr edib - FOTO/VİDEO

Millimizin hücumçusundan emosional paylaşım
İlham Yadullayev: “Geriyə baxmaq olmaz, irəli boylanmalıyıq”
16 Mart 17:01
Azərbaycan futbolu

İlham Yadullayev: “Geriyə baxmaq olmaz, irəli boylanmalıyıq”

49 yaşlı mütəxəssis komandasının “Şahdağ Qusar”la heç-heçə etdiyi oyun haqda fikirlərini bölüşüb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub