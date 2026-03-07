7 Mart 2026
Əliyar Ağayev və Nicat İsmayıllı Küveytdən Azərbaycana qayıda biliblər

7 Mart 2026 21:37
Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycanlı FIFA referisi Əliyar Ağayev və FIFA VAR referisi Nicat İsmayıllı Yaxın Şərqdə baş verən hərbi gərginlik səbəbindən bir müddət Küveytdən Azərbaycana qayıda bilmirdilər.

İdman.Biz AFFA-ya istinadən bildirir ki, bu gün referilərimiz təhlükəsiz şəkildə vətənə qayıdıblar.

Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) yaranmış vəziyyət zamanı göstərilən dəstəyə görə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə və Azərbaycanın Küveytdəki səfirliyinə təşəkkürünü bildirib.

