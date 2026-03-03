Azərbaycan Kuboku: “Zirə” – “Sumqayıt” qarşılaşmasının hakimləri açıqlanıb

Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsində keçiriləcək “Zirə” – “Sumqayıt” oyununun hakimləri müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Cavab qarşılaşmasını FIFA referisi Elçin Məsiyev idarə edəcək. Elşad Abdullayev və Pərvin Talıbov onun bu qarşılaşmadakı köməkçiləri olacaqlar.
Azərbaycan Kuboku
1/4 final
3 mart
19:00. “Zirə” – “Sumqayıt”
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Rauf Cabarov
VAR: Tural Qurbanov
AVAR: Asiman Əzizli
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov
AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
Qeyd edək ki, tərəflər arasında baş tutan ilk matçda qapılara qol vurulmayıb.