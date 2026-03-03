3 Mart 2026
Azərbaycan Kuboku: “Zirə” – “Sumqayıt” qarşılaşmasının hakimləri açıqlanıb

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
3 Mart 2026 00:05
70
Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsində keçiriləcək “Zirə” – “Sumqayıt” oyununun hakimləri müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Cavab qarşılaşmasını FIFA referisi Elçin Məsiyev idarə edəcək. Elşad Abdullayev və Pərvin Talıbov onun bu qarşılaşmadakı köməkçiləri olacaqlar.

Azərbaycan Kuboku
1/4 final

3 mart
19:00. “Zirə” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Rauf Cabarov
VAR: Tural Qurbanov
AVAR: Asiman Əzizli
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov
AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

Qeyd edək ki, tərəflər arasında baş tutan ilk matçda qapılara qol vurulmayıb.

İdman.Biz

