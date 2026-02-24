24 Fevral 2026
AZ

“Karvan-Yevlax”ın futbolçusu: “Bu uğursuz seriya sona çatacaq”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
24 Fevral 2026 14:14
75
“Karvan-Yevlax”ın futbolçusu: “Bu uğursuz seriya sona çatacaq”

“Əminəm ki, bu uğursuz seriya sona çatacaq”.

Bunu “Karvan-Yevlax”ın futbolçusu Mois Nqvisani komandasının son 19 oyundur qələbə qazana bilməməsi barədə danışırkən deyib.

Futbolçu komandanın bu vəziyyətlə barışmadığını deyib.

“Bəlkə kənardan elə görünə bilər, amma komanda daxilində hamı buna inanır. Rəsmən hər şey 100 faiz dəqiqləşməyincə, heç kim liqanı tərk etmiş sayılmamalıdır. Hər oyuna son kimi baxmalıyıq. Hamı bir yumruq kimi birləşsə, vəziyyət tezliklə dəyişəcək”, - deyə o, futbolinfo.az-a açıqlamasında bildirib.

Mois Nqvisani qarşıdakı vacib “Qəbələ” oyunu barədə isə bunları qeyd edib:

“Qəbələ futbol baxımından çox yaxşı komandadır. Amma oyuna düzgün yanaşsaq, planımıza sadiq qalsaq və maksimum mübarizə aparsaq, onları məğlub edə bilərik”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” - “Turan Tovuz” oyunu start götürüb - CANLI + FOTO
15:01
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” - “Turan Tovuz” oyunu start götürüb - CANLI + FOTO

Görüş saat 15:00-da start götürəcək
“Nyukasl” “Qarabağ”la oyuna ehtiyat heyətlə çıxa bilər
14:38
Futbol

“Nyukasl” “Qarabağ”la oyuna ehtiyat heyətlə çıxa bilər

“Sent-Ceyms Park”da keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da başlayacaq
“Sabah”ın U-13 komandası Gürcüstandakı turnirdə ikinci yeri tutub
14:26
Futbol

“Sabah”ın U-13 komandası Gürcüstandakı turnirdə ikinci yeri tutub

U-13 futbolçular beynəlxalq turnirdə finalda uduzdu
“Sabah”ın futbolçusu: “İnanmıram ki, çempionluğun taleyi bir oyunla həll olunsun” - MÜSAHİBƏ
11:33
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın futbolçusu: “İnanmıram ki, çempionluğun taleyi bir oyunla həll olunsun” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, titul bütün mövsüm ərzində ardıcıllıqla qazanılır
Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunlarına start verilir
09:44
Futbol

Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunlarına start verilir

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçiriləcək
UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ” İngiltərədə “Nyukasl”la üz-üzə gələcək
09:13
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ” İngiltərədə “Nyukasl”la üz-üzə gələcək

Oyun saat 23:59-da start götürəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı