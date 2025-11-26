27 Noyabr 2025
Qurban Qurbanov: “Mənə heç yerdə heykəl qoyulmasın”

26 Noyabr 2025 23:20
“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov ona heykəl qoyulmasını istəmir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Sportinfo”ya müsahibəsində məşqçi özü bildirib.

“Məncə, heç yerdə mənə heykəl qoyulmasın. Belə şeyin olmasını ümumiyyətlə istəmirəm. Mən bu xalqın övladıyam. Tapşırılan işi layiqincə yerinə yetirməliyəm. Heykəli qoyulası o qədər adam var ki... Bizim müharibədə o qədər qəhrəmanlarımız oldu, öz xarakterini ortaya qoyub ölümə gedənlər oldu... Onların haqqında daha çox danışılmalıdır, nəinki bizim. Bu, gündəlik iş rejimidir, bizə maneə olan, daş atan yoxdur. Sakitcə öz işimizi görürük”, - deyə Qurbanov bildirib.

Qeyd edək ki, Milli Məclisin deputatı Aqil Abbas müvafiq ideya ilə çıxıaş edib. Deputat Fazil Mustafa isə Ağdamda tikilən stadiona Qurban Qurbanovun adının verilməsini təklif edib.

