Несмотря на ухудшение отношений между Азербайджаном и Россией по вине российской стороны, в нашей стране продолжают работать российские специалисты на благо азербайджанского спорта.

Одним из них является главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, известный специалист Александр Тараканов. Национальная федерация борьбы создала для него все необходимые условия, тем самым опровергая мифы и откровенную дезинформацию некоторых лиц о якобы притеснениях российских граждан в Азербайджане.

Результатом этой совместной работы стало то, что сборная Азербайджана по греко-римской борьбе в последние годы вошла в число мировых лидеров. Это подтвердил недавний рейтинговый турнир в Будапеште, где азербайджанские "классики" заняли первое место в командном зачете. Победителем стал Нихат Мамедли (60 кг), а бронзовые медали завоевали Руслан Нуруллаев (72 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг).

В интервью İdman.biz наставник национальной команды Александр Тараканов подвел итоги прошедшего турнира и поделился дальнейшими планами.

— Как вы оцениваете выступление команды в Будапеште?

— У нас всё идёт по плану подготовки к чемпионату мира в Загребе. К тому же многим ребятам был нужен старт перед мировым первенством — мы увидели все ошибки, которые нужно устранить в ближайшее время. Чем быстрее это сделаем, тем лучше. На мой взгляд, всё прошло в штатном режиме. Впереди у нас еще два тренировочных сбора, а затем — чемпионат мира.

Кстати, во время рейтингового турнира несколько наших борцов получили травмы. Радует, что они оказались несерьёзными, и чтобы не усугублять их, некоторые ребята не вышли на решающие поединки.

— Вы, наверное, имеете в виду Хасрата Джафарова и Беку Канделеки, снявшихся с турнира?

— Да. Причем Хасрат даже не почувствовал ушиба, но рука у него так опухла, что пришлось его снять. То же самое у Беки — он упал всем своим весом в 130 кг на руку, а сверху еще соперник. В итоге — 260 кг. Он мог бы продолжать, но мы решили не рисковать. Главное, что ребята почувствовали соревновательный ковер. Работа идёт, и самое важное — это взаимопонимание между спортсменами и тренерами. Именно поэтому и есть результат.

В целом травмы несерьезные, и у борцов есть время восстановиться к чемпионату мира. 3 августа мы отправляемся на сбор в Турцию. Главное — у них нет переломов и разрывов связок, так что травмы некритичны.

— Нельзя не отметить победу 22-летнего Нихата Мамедли, который за последнее время выиграл два чемпионата Европы и чемпионат мира. Можно ли сказать, что у нас появился новый лидер сборной?

— Он действительно набирает ход и становится лидером. Впрочем, все многократные чемпионы мира и Европы — это уже лидеры. Но настоящая элита — это олимпийские чемпионы. Мы делаем всё возможное, чтобы эти ребята выиграли Олимпиаду, и у них есть для этого все условия.

Кстати, Нихат боролся в финале с травмой. Перед решающей схваткой мы договорились: если он почувствует боль, то подаст знак. Но он отборолся до конца и победил. Главное — у него есть цель и стремление. То же самое могу сказать и про остальных.

— Хотелось бы отметить и Ислама Аббасова. Ранее на него возлагались большие надежды, но затем началась полоса неудач. Сейчас он снова на пьедестале. Что изменилось?

— Ислам стал больше заниматься самоанализом, и это идет ему на пользу. За последний год он сильно изменился — стал совсем другим борцом. В Будапеште, например, он победил серба, действующего чемпиона Европы. Когда самоанализ совпадает с требованиями тренеров, результат не заставляет себя ждать.

Если тренер говорит одно, а борец думает о другом — это как в басне Крылова: "Лебедь, рак и щука". А когда все направляют усилия в одну точку — получается мощная сила. Сейчас Ислам действует именно так, он поверил в себя, и результат не заставил себя ждать.

— В последние годы в греко-римской борьбе Азербайджана появилось немало молодых талантов — Нихат Мамедли, Хасрат Джафаров, Ульви Ганизаде. Благодаря чему достигнут такой прогресс?

— Когда я в 2019 году возглавил сборную, сначала просто наблюдал за тренировками, потом начал вносить изменения. До меня были профессиональные и талантливые тренеры, которые добивались результатов, но я изменил сам подход к тренировочному процессу.

Мой приход в команду совпал с пандемией, почти год мы тренировались только на ковре. В первом же после этого чемпионате Европы мы взяли восемь медалей.

Мы с ребятами часто общаемся вне тренировок — пьем чай, кофе. Недавно они сказали мне: "За 28 лет до вас азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали 13 золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а при вас — 25 за последние 5 лет". Мы также выиграли командные зачеты двух чемпионатов мира и Европы.

Это не считая серебра и бронзы, которых гораздо больше. Как говорится, статистика — вещь упрямая (улыбается). Особенно радует, что у нас много молодых борцов, которые продолжают прогрессировать.

Наша работа действительно дает плоды. Азербайджанская греко-римская борьба сейчас среди лидеров. Нашу команду уже не выбить из тройки. И это очень ценно. Причем не только борцы получают пользу от моей работы в Азербайджане — я тоже много от них получаю, как в плане борьбы, так и в жизни, приятного общения и дружбы. Мы стали настоящей семьей, которая работает на благо азербайджанской борьбы.

Теймур Тушиев

İdman.biz