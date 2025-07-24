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Гаджи Алиев: "Открытие нового центра в Физули принесет большую пользу азербайджанской борьбе"

Борьба
Новости
24 Июля 2025 16:32
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Гаджи Алиев: "Открытие нового центра в Физули принесет большую пользу азербайджанской борьбе"

«Открытие нового центра в Физули принесет большую пользу азербайджанской борьбе».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил чемпион мира и Европы по борьбе, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Гаджи Алиев.

Он рассказал о центре борьбы, в открытии которого принял участие вчера в Физули:

«Выражаю благодарность Федерации борьбы Азербайджана. Они не забывают о подростках, живущих в окрестных районах и селах, которые увлечены борьбой. Вчера, когда я присутствовал на открытии нового центра в Физули, в их глазах была видна радость. Как приятно, что борьбу любят в регионах Азербайджана. Как бывший борец, я считаю своим долгом поддерживать молодежь. Открытие таких залов будет очень полезно для азербайджанской борьбы. Благодаря таким центрам в наших регионах будут готовиться новые призеры чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. Я очень рад, что стал свидетелем исторических моментов в Физули».

Было отмечено, что в недавно открывшемся центре в Физули вольной борьбой занимаются 70 подростков под руководством опытного тренера Вусала Эминова.

İdman.biz

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