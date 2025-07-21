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Тренировочный сбор борцов в Венгрии

Борьба
Новости
21 Июля 2025 16:38
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Тренировочный сбор борцов в Венгрии

В Венгрии, Тате, стартовал международный тренировочный сбор.

Как сообщает İdman.biz, в нем принимают участие 15 национальных женских команд по борьбе, в том числе и члены нашей национальной сборной - Эльнура Мамедова (53 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг) и Рузанна Мамедова (62 кг) под руководством исполняющего обязанности главного тренера Тогрула Аскерова.

Тренировочный сбор, организованный на Олимпийской учебно-тренировочной базе, является подготовкой к предстоящим соревнованиям, и продлится до 29 июля.

Отметим, что следующий сбор также планируется организовать за пределами страны. Так, члены сборной U-20 - Гюнай Гурбанова (59 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Захра Керимзаде (72 кг) - с 5 по 17 августа проведут учебно-тренировочный сбор в столице Болгарии Софии под руководством исполняющего обязанности главного тренера Тогрула Аскерова и старшего тренера Ровшана Умудова.

Отметим, что после завершения подготовки наша команда примет участие в чемпионате мира U-20, который пройдет в том же городе.

İdman.biz

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