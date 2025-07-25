25 Июля 2025
RU

Определились азербайджанские борцы, которые примут участие в чемпионате мира

Борьба
Новости
25 Июля 2025 16:55
8
Определились азербайджанские борцы, которые примут участие в чемпионате мира

С 28 июля по 3 августа пройдет первый чемпионат мира в текущем году.

İdman.biz сообщает, что чемпионат мира U-17 состоится в столице Греции Афинах.

Соревнования начнут борцы греко-римского стиля. Под руководством старшего тренера Талеха Исрафилова и тренеров Расима Агаева, Эльбруса Мамедова и Назима Ахмедова в них примут участие Абдуррахман Гусейнли (45 кг), Гурбан Меджнунов (48 кг), Хикмет Хагвердиев (51 кг), Нихат Бахманов (55 кг), Али Назаров (60 кг), Гусейн Искендеров (65 кг), Юсиф Ахмедли (71 кг), Ниджат Ейлагалиев (80 кг), Саид Пашаев (92 кг) и Рихад Ибрагимли (110 кг).

Затем под руководством старшего тренера Хасрата Мамедъярова на ковер выйдут Назрин Ахмедли (46 кг), Фатима Байрамова (53 кг) и Эсра Мамедли (57 кг).

В последние дни соревнований в борьбу вступят борцы вольного стиля. Под руководством старшего тренера Аскерхана Новрузова и тренеров Вахида Мамедова и Яшара Алиева в них примут участие Садиг Исмайлов (45 кг), Раван Гасанзаде (48 кг), Рамал Миргусейнов (51 кг), Руслан Ализаде (55 кг), Гасан Гасанов (60 кг), Гусейн Исмайлов (65 кг), Рашад Вейсалов (71 кг), Нихад Сулейманлы (80 кг), Саид Пашаев (92 кг) и Хаким Тагиев (110 кг).

Судить соревнования будут наши арбитры первой категории Эльман Исмайлов и Натиг Гаджиев.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Александр Тараканов: "Сборную Азербайджана уже не выбить из мировой тройки, и это дорогого стоит" - ИНТЕРВЬЮ
24 Июля 18:03
Борьба

Александр Тараканов: "Сборную Азербайджана уже не выбить из мировой тройки, и это дорогого стоит" - ИНТЕРВЬЮ

Главный тренер национальной команды по греко-римской борьбе подвел итоги недавнего рейтингового турнира в Будапеште
Гаджи Алиев: "Открытие нового центра в Физули принесет большую пользу азербайджанской борьбе"
24 Июля 16:32
Борьба

Гаджи Алиев: "Открытие нового центра в Физули принесет большую пользу азербайджанской борьбе"

Он отметил, что благодаря таким центрам в наших регионах будут готовиться новые призеры чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр
В Физули открыт новый центр борьбы
23 Июля 23:58
Борьба

В Физули открыт новый центр борьбы

На церемонии открытия принял участие титулованный азербайджанский борец
Тренировочный сбор борцов в Венгрии
21 Июля 16:38
Борьба

Тренировочный сбор борцов в Венгрии

Он продлится до 29 июля
Азербайджан победил в командном зачете рейтингового турнира в Будапеште
20 Июля 23:18
Борьба

Азербайджан победил в командном зачете рейтингового турнира в Будапеште

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе набрала больше всех очков и завоевала четыре медали

Азербайджанские "классики" завоевали золото и бронзу на рейтинговом турнире в Будапеште — ОБНОВЛЕНО
20 Июля 22:27
Борьба

Азербайджанские "классики" завоевали золото и бронзу на рейтинговом турнире в Будапеште — ОБНОВЛЕНО

Еще один борец остановился в шаге от пьедестала почета

Самое читаемое

Идеальный ветеран для "Интера"
23 Июля 13:25
Мировой футбол

Идеальный ветеран для "Интера"

Главные события после 30 лет - боролся с "Манчестер Сити" за титул, остановил "Баварию"
Холанд ответил хейтеру на гневное сообщение в день рождения - ФОТО
23 Июля 12:57
Мировой футбол

Холанд ответил хейтеру на гневное сообщение в день рождения - ФОТО

"Надеюсь, твои родители гордятся этим сообщением"
Легенда "Фиорентины" найден мертвым в своем доме
23 Июля 09:07
Мировой футбол

Легенда "Фиорентины" найден мертвым в своем доме

Его тело было обнаружено в доме во Флоренции родственницей
Трое детей, миллион евро за свадьбу, роман на стороне: история любви и разрыва Швайнштайгера и Иванович
24 Июля 16:08
Другие

Трое детей, миллион евро за свадьбу, роман на стороне: история любви и разрыва Швайнштайгера и Иванович

Звезды спорта развелись после девяти лет брака, несмотря на троих детей