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Азербайджан победил в командном зачете рейтингового турнира в Будапеште

Борьба
Новости
20 Июля 2025 23:18
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Азербайджан победил в командном зачете рейтингового турнира в Будапеште

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете на рейтинговом турнире, завершившемся в Будапеште (Венгрия).

Как передает İdman.biz, азербайджанские борцы завоевали одну золотую и три бронзовые медали, набрав в сумме 94 очка. Это позволило обойти сборные Казахстана (88 очков) и Узбекистана (87), которые расположились на втором и третьем местах соответственно.

Золотую медаль Азербайджану принес Нихат Мамедли (60 кг), а бронзовые награды выиграли Руслан Нуруллаев (72 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Мурад Ахмедиев (97 кг).

İdman.biz

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