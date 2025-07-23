В Физули открыт новый центр борьбы

В поселке Гайыдыш Физули открыт новый центр борьбы.

Как передает İdman.biz, инициатива реализована Федерацией борьбы Азербайджана (ФБА).

Спортивный зал школы №4 был полностью оснащен борцовским ковром, тренажерами, техническим оборудованием и другим необходимым инвентарем при поддержке ФБА. Открытие направлено как на развитие спорта в регионе, так и на усиление интереса местной молодежи к вольной борьбе.

Центр посетил двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Гаджи Алиев. Он провел встречу с юными борцами, дал советы и отметил важность таких инициатив для будущего азербайджанской борьбы.

В церемонии открытия также участвовал представитель Карабахского регионального управления по делам молодежи и спорта Рамиз Гулиев, который поблагодарил федерацию за поддержку. Под руководством тренера Вусала Эминова в центре уже тренируются 70 подростков.