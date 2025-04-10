Чемпионат Европы: старт двух азербайджанских борцов, шанс Колесник на медаль

Продолжается чемпионат Европы по борьбе.

İdman.biz сообщает, что в четвертый день соревнований, которые проходят в Братиславе, столице Словакии на ковер выйдут женщины-борцы.

Соревнования начнутся в пяти весовых категориях, а в остальных пяти категориях пройдут утешительные поединки и схватки за медали. На старт выйдут два борца сборной Азербайджана, один из которых поборется за медали.

Женская борьба

10 апреля

57 кг

Жаля Алиева начнет борьбу в четвертьфинале. Ей предстоит сразиться с победительницей поединка Магдалена Глодек (Польша) - Грасиела Диас (Испания).

59 кг

Алёна Колесник поборется за бронзу. Она встретится с победительницей схватки Аврора Руссо (Италия) - Мариана Кердивэра (Молдова).

62 кг

Рузанна Мамедова проведет бой в 1/8 финала. Ей предстоит встретиться с немкой Луизой Нимеш.

Отметим, что поединки континентального первенства, которые пройдут в спорткомплексе «X-Bionic», будут начинаться каждый день в 12:30 по бакинскому времени. Полуфиналы начнутся в 18:45, а схватки за медали - в 20:00.

İdman.biz