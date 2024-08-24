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Чемпионат мира: Наши борцы могут завоевать золото и бронзу

Борьба
Новости
24 Августа 2024 18:52
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Чемпионат мира: Наши борцы могут завоевать золото и бронзу

В столице Иордании Аммане продолжается чемпионат мира по борьбе U17.

İdman.biz сообщает, что сегодня на чемпионате мира стартовали последние 5 весовых категорий по вольной борьбе.

Двое спортсменов сборной Азербайджана, участвовавших в соревнованиях, вышли в полуфинал.

Чемпионат мира среди по борьбе U17
Вольная борьба
4️5️ кг
Реван Гасанзаде в 1/16 финала победил грузина Левана Нозадзе, а затем - Очирху Бадарху из Монголии со счетом 6:3. Гасанзаде с полным преимуществом (12:2) обыграл Кирилла Никицика (AIN) и вышел в полуфинал. В полуфинале Реван сразился с иранским Амираббасом Рамезанибазармахаллехом и проиграл со счетом 2:4.

5️1️ кг
Магомед Исмаилов победил иранца Сэма Аршадгасабсарая со счетом 5:4, но в 1/4 финала уступил представителю Кыргызстана Марлену Абдраимову по принципу последнего очка (4:4).

60 кг
Гусейн Исмайлов вышел в полуфинал, победив британца Дануша Джовкара (4:1), а затем иранца Фархада Хатери - 3:2. На пути к финалу Гусейн сразился с армянином Айком Аванесяном и победил со счетом 4:2, выйдя в финал.

7️1️ кг
Нихад Абасов проиграл американцу Мелвину Миллеру (0:11) в 1/8 финала.

9️2️ кг
Фархад Сулейманлы проиграл в квалификационном этапе американцу Джону Диакомихалису - 3:7.

Отметим, что медальные поединки в этой весовой категории пройдут завтра.

İdman.biz

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