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Азербайджанские борцы оспорят одну золотую и три бронзовые медали в Будапеште – ОБНОВЛЯЕТСЯ

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20 Июля 2025 19:11
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Азербайджанские борцы оспорят одну золотую и три бронзовые медали в Будапеште – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Азербайджанские борцы греко-римского стиля оспорят одну золотую и три бронзовые медали на рейтинговом турнире в Будапеште (Венгрия).

Как передает İdman.biz, в финал будапештского турнира вышел Нихад Мамедли (60 кг), который в решающем поединке встретится с Сумит Сумитом (Индия).

Бронзовые медали оспорят Санан Сулейманов (77 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг), которые в полуфинале проиграли Сергею Кутузову (UWW) и Гиорги Мели (Грузия) соответственно. Также за бронзовую медаль может побороться через утешительный турнир Ариф Нифтуллаев (97 кг).

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Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли (60 кг) вышел в финал рейтингового турнира в Будапеште.

Как передает İdman.biz, в четвертьфинале Мамедли одержал победу над Георгием Тибиловым (Сербия) со счетом 3:2.

В свою очередь другой азербайджанский борец Санан Сулейманов не смог выйти в финал, проиграв в полуфинале Сергею Кутузову (UWW) со счетом 6:8. После этого Сулейманов поборется за бронзовую медаль.

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В Будапеште (Венгрия) завершается рейтинговый турнир по спортивной борьбе. В заключительный день соревнований на ковер вышли девять представителей Азербайджана в греко-римском стиле, сообщает İdman.biz.

Трое борцов нашей сборной пробились в полуфинал. Нихат Мамедли (60 кг) одержал победы над Сен Чак Кимом (Южная Корея) и Мехрожой Бахрамовым (Узбекистан), и теперь встретится с Георгием Тибиловым (Сербия).

Санан Сулейманов (77 кг) победил Алекса Илича (Сербия) и Александрина Гуту (Молдова). В четвертьфинале Сулейманов должен был сразиться с соотечественником Ульви Ганизаде, но последний из-за травмы не вышел на ковер, благодаря чему Санан вышел в полуфинал, где сразится с Сергеем Кутузовым (UWW).

Мурад Ахмадиев (97 кг) оказался сильнее Абдулкадира Чеби (Турция), Уроса Крстина (Сербия) и Георгия Кацанашвили (Грузия), и теперь встретится с Георгием Мелией (Грузия).

Остальные борцы завершили выступления на ранних стадиях. Илькин Гурбанов (60 кг) уступил Галыму Кабдунассарову (Казахстан), Зия Бабашов (63 кг) проиграл Исломжону Бахрамову (Узбекистан), а Фарид Халилов (67 кг) одолел Бйонга Джи Сео (Южная Корея), но затем уступил Лери Абуладзе (Грузия). Гурбан Гурбанов (82 кг) не вышел на схватку с Михаилом Брадом (Молдова). Ариф Нифтуллаев (97 кг) победил Нитеша Нитеша (Индия) и Иссуфа Мациева (Казахстан), но в четвертьфинале уступил Георгию Мелии.

На данный момент в активе сборной Азербайджана 7 медалей: 1 золотая, 3 серебряные и 3 бронзовые. Золото завоевал Арсений Джиоев, серебро — Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг) и Магомедбашир Ханиев (74 кг), бронза — у Абубакра Абакарова (92 кг), Руслана Нуруллаева (72 кг) и Ислама Аббасова (87 кг).

İdman.biz

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