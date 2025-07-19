19 Июля 2025
RU

Три азербайджанских "классика" оспорят бронзовые медали в Будапеште - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Борьба
Новости
19 Июля 2025 18:47
9
Три азербайджанских "классика" оспорят бронзовые медали в Будапеште - ОБНОВЛЯЕТСЯ

В Будапеште (Венгрия) продолжается рейтинговый турнир по спортивной борьбе.

Как передает İdman.biz, в третий соревновательный день три азербайджанских борца оспорят бронзовые медали соревнований.

В весовой категории до 72 кг бронзовый призер Парижской Олимпиады Хасрат Джафаров одержал победы над иранцем Али Фейзоллой Арсаланом и казахстанцем Мереем Маулиткановым, однако в полуфинале уступил представителю Узбекистана Абдулло Алиеву. В этой схватке Джафаров получил травму и не сможет выйти на поединок за бронзу.

В этом же весе за третье место поборется Руслан Нуруллаев, который последовательно победил двух казахстанских спортсменов — Данияра Каленова и еще одного соперника, но в полуфинале проиграл Юрию Ломадзе из Грузии.

В категории до 87 кг Ислам Аббасов прошел венгра Иштвана Такача, нидерландца Марселя Стекенбурга и норвежца Эксауса Мукубу, но в полуфинале уступил хозяину ковра Давиду Лошонци. За бронзу также поборется Сархан Мамедов (130 кг), который дважды победил представителей США, но затем проиграл венгру Дариушу Витеку.

Бека Канделаки (130 кг) также вышел в четвертьфинал, но проиграл Витеку, после чего уступил и в утешительном раунде Коппани Ласло из Венгрии, завершив выступление без медали.

В активе сборной Азербайджана на данный момент 5 наград (1 золото, 3 серебра, 1 бронза). Золото ранее завоевал Арсений Джиоев, серебро — Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг) и Магомедбашир Ханиев (74 кг), бронза — у Абубакра Абакарова (92 кг).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Победившая Марию Стадник в финале Олимпиады восьмикратная чемпионка мира умерла в 44 года
16:57
Борьба

Победившая Марию Стадник в финале Олимпиады восьмикратная чемпионка мира умерла в 44 года

Она победила Марию Стадник в финале Олимпийских игр 2012 года
Азербайджанские борцы завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали в Будапеште – ОБНОВЛЕНО
18 Июля 20:08
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали в Будапеште – ОБНОВЛЕНО

В общей сложности в активе сборной Азербайджана по вольной борьбе оказалось пять наград

Определились победители чемпионата Азербайджана по пляжной борьбе — ФОТО
18 Июля 00:05
Борьба

Определились победители чемпионата Азербайджана по пляжной борьбе — ФОТО

В турнире среди юниоров и взрослых приняли участие 85 спортсменов в 7 весовых категориях
Азербайджанские борцы выиграли два серебра в первый день рейтингового турнира — ОБНОВЛЕНО
17 Июля 20:40
Борьба

Азербайджанские борцы выиграли два серебра в первый день рейтингового турнира — ОБНОВЛЕНО

В четверг на будапештский ковер вышли четыре представителя Азербайджана

В Баку стартовал чемпионат Азербайджана по пляжной борьбе: известны первые победители
16 Июля 21:10
Борьба

В Баку стартовал чемпионат Азербайджана по пляжной борьбе: известны первые победители

Призеры турнира примут участие в подготовке к юношеской Олимпиаде в Сенегале
Сборная Азербайджана определилась с составом на рейтинговый турнир в Будапеште
15 Июля 18:26
Борьба

Сборная Азербайджана определилась с составом на рейтинговый турнир в Будапеште

В соревнованиях примут участие представители как вольного стиля, так и греко-римской борьбы

Самое читаемое

Не пропустите появление новых суперзвёзд. Дерзкие вундеркинды мечтают повторить успех Ямаля
17 Июля 15:47
Мировой футбол

Не пропустите появление новых суперзвёзд. Дерзкие вундеркинды мечтают повторить успех Ямаля

Подскажем, за кем следить
"Интер Майами" с Месси проиграл, прервав пятиматчевую победную серию - ВИДЕО
17 Июля 09:15
Мировой футбол

"Интер Майами" с Месси проиграл, прервав пятиматчевую победную серию - ВИДЕО

"Интенсивность игр в последние полтора месяца была очень, очень высокой"
Гол Неймара принес "Сантосу" победу в матче с командой Жуниньо - ВИДЕО
17 Июля 09:24
Футбол

Гол Неймара принес "Сантосу" победу в матче с командой Жуниньо - ВИДЕО

"Фламенго" потерпел первое поражение после трех побед подряд
"Наслаждаюсь жизнью, вот и всё" - Ямаль отреагировал на скандал из‑за вечеринки в честь 18‑летия
17 Июля 13:47
Мировой футбол

"Наслаждаюсь жизнью, вот и всё" - Ямаль отреагировал на скандал из‑за вечеринки в честь 18‑летия

Футболист отпраздновал день рождения 13 июля