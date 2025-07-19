Три азербайджанских "классика" оспорят бронзовые медали в Будапеште - ОБНОВЛЯЕТСЯ

В Будапеште (Венгрия) продолжается рейтинговый турнир по спортивной борьбе.

Как передает İdman.biz, в третий соревновательный день три азербайджанских борца оспорят бронзовые медали соревнований.

В весовой категории до 72 кг бронзовый призер Парижской Олимпиады Хасрат Джафаров одержал победы над иранцем Али Фейзоллой Арсаланом и казахстанцем Мереем Маулиткановым, однако в полуфинале уступил представителю Узбекистана Абдулло Алиеву. В этой схватке Джафаров получил травму и не сможет выйти на поединок за бронзу.

В этом же весе за третье место поборется Руслан Нуруллаев, который последовательно победил двух казахстанских спортсменов — Данияра Каленова и еще одного соперника, но в полуфинале проиграл Юрию Ломадзе из Грузии.

В категории до 87 кг Ислам Аббасов прошел венгра Иштвана Такача, нидерландца Марселя Стекенбурга и норвежца Эксауса Мукубу, но в полуфинале уступил хозяину ковра Давиду Лошонци. За бронзу также поборется Сархан Мамедов (130 кг), который дважды победил представителей США, но затем проиграл венгру Дариушу Витеку.

Бека Канделаки (130 кг) также вышел в четвертьфинал, но проиграл Витеку, после чего уступил и в утешительном раунде Коппани Ласло из Венгрии, завершив выступление без медали.

В активе сборной Азербайджана на данный момент 5 наград (1 золото, 3 серебра, 1 бронза). Золото ранее завоевал Арсений Джиоев, серебро — Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг) и Магомедбашир Ханиев (74 кг), бронза — у Абубакра Абакарова (92 кг).

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