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Дорога в Париж: только Мария Стадник

Борьба
Новости
10 Мая 2024 16:22
Дорога в Париж: только Мария Стадник

В Стамбуле (Турция) продолжается Всемирный олимпийский квалификационный турнир по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, женщины вступят в борьбу уже во второй день соревнований.

На ковер также выйдут 5 членов сборной Азербайджана. Наша женская сборная, которая пока не прошла квалификацию в Париж-2024 и постарается воспользоваться последним шансом. Обладатели первых 3-х мест получат право на участие в Олимпийских играх.

Женская борьба

50 кг

Четырехкратная призерка Олимпийских игр Мария Стадник начнет соревнования с 1/8 финала. В своем первом поединке она с полным преимуществом (11:0) победила Мэн Се (Китайский Тайбэй) и вышла в 1/4 финала. Стадник и на этой стадии победила с полным преимуществом (11:0) Виолетту Чирик (Нейтральный) и вышла в полуфинал.

53 кг

Гюльтекин Ширинова, вышедшая на ковер в квалификационном раунде, встретилась с Лаурой Авила (Куба). Матч завершился победой соперника со счетом 18:8.

57 кг

Соперницей Алены Колесник в отборочном раунде стала Рамона Галамбос (Венгрия). Наша спортсменка проиграла на старте со счетом 1:4.

62 кг

Рузанна Мамедова, начавшая соревнования с этапа квалификации, боролась с Анастасией Григорьевой (Латвия). Она победила с преимуществом и вышла в 1/8 финала. Однако на этом этапе Мамедова проиграла китаянке Цзя Лун со счетом 1:7.

68 кг

Элис Манолова в квалификационном раунде проиграла Николь Паррадо (Колумбия) со счетом 2:10.

Отметим, что на Летние Олимпийские игры Париж-2024 сборная Азербайджана завоевала 6 лицензий в вольной борьбе и 5 лицензий в греко-римской борьбе.

İdman.biz

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