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Чемпионат Европы: Мамедов в полуфинале, Бабашов - в 1/4 финала - ФОТО

Борьба
Новости
20 Мая 2024 12:18
Чемпионат Европы: Мамедов в полуфинале, Бабашов - в 1/4 финала - ФОТО

В Баку стартовал чемпионат Европы по борьбе U23.

Как сообщает İdman.biz, в первый день турнира соревнуются борцы греко-римского стиля.

В поединках, которые пройдут в 5 весовых категориях, будут определены финалисты.

Отметим, что нашу команду на первенстве континента представляют 10 спортсменов по греко-римской борьбе. Соревнование продлится до 26 мая.

Греко-римская борьба

55 кг

Рашад Мамедов начал чемпионат Европы с 1/4 финала. Победив Максима Ступакевича (AIN) со счетом 6:2, он вышел в полуфинал.

63 кг

Зия Бабашов в квалификационном раунде встретился с Маирбеком Салимовым (Польша) и вышел в 1/4 финала, победив соперника со счетом 4:1.

77 кг

Хасай Гасанлы встретится с Исмаилом Баракоевым (AIN) в 1/4 финала.

87 кг

Лачын Велиев проиграл в отборочном раунде Ачико Балквадзе (Грузия) со счетом 0:9.

130 кг

Сархан Мамедов померится силами с победителем пары Дмитрий Баборуйко (МИН) - Николас Нтуниаса (Греция) в 1/4 финала.

İdman.biz

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