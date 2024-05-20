Чемпионат Европы: Мамедов в полуфинале, Бабашов - в 1/4 финала - ФОТО

В Баку стартовал чемпионат Европы по борьбе U23.
Как сообщает İdman.biz, в первый день турнира соревнуются борцы греко-римского стиля.
В поединках, которые пройдут в 5 весовых категориях, будут определены финалисты.
Отметим, что нашу команду на первенстве континента представляют 10 спортсменов по греко-римской борьбе. Соревнование продлится до 26 мая.
Греко-римская борьба
55 кг
Рашад Мамедов начал чемпионат Европы с 1/4 финала. Победив Максима Ступакевича (AIN) со счетом 6:2, он вышел в полуфинал.
63 кг
Зия Бабашов в квалификационном раунде встретился с Маирбеком Салимовым (Польша) и вышел в 1/4 финала, победив соперника со счетом 4:1.
77 кг
Хасай Гасанлы встретится с Исмаилом Баракоевым (AIN) в 1/4 финала.
87 кг
Лачын Велиев проиграл в отборочном раунде Ачико Балквадзе (Грузия) со счетом 0:9.
130 кг
Сархан Мамедов померится силами с победителем пары Дмитрий Баборуйко (МИН) - Николас Нтуниаса (Греция) в 1/4 финала.
İdman.biz