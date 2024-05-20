Публикация Рашада Набиева о Хидаяте Гейдарове

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев поздравил Хидаята Гейдарова (73 кг), завоевавшего золотую медаль на чемпионате мира.

Как сообщает İdman.biz, об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Глава федерации сообщил, что спустя 11 лет азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на чемпионате мира:

"Хидаят Гейдаров спустя 11 лет снова завоевал золотую медаль для нашей страны на чемпионате мира по дзюдо, проходящем в Абу-Даби. Поздравляю нашего спортсмена с этим выдающимся достижением!"

Отметим, что Хидаят Гейдаров в финале чемпионата мира победил Тацуки Ишихару (Япония).

İdman.biz