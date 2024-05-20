В Баку прошла церемония открытия чемпионата Европы - ФОТО

В Баку прошла церемония открытия юношеского чемпионата Европы по борьбе U23.

Как сообщает İdman.biz, в церемонии приняли участие вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, член бюро Всемирного союза борьбы (UWW) Намик Алиев и член UWW Карл Мартин Дитман.

Перед церемонией прозвучал Государственный гимн.

Алиев сообщил, что это второе престижное соревнование, проводимое в Баку за последние 2 месяца:

"Наши борцы завоевали 5 лицензий на Европейском олимпийском квалификационном турнире и 4 - на Всемирном олимпийском квалификационном турнире, проходившем в Стамбуле. Сегодняшний чемпионат Европы среди юношей до 23 лет также очень важен для развития борьбы. Я верю, что в эти несколько дней мы станем свидетелями интересных поединков".

Дитман выразил удовлетворение участием в этих соревнованиях, проводимых в Баку:

"Желаю успехов всем спортсменам. Пусть победит сильнейший".

После официальных выступлений мероприятие продолжилось художественной частью. С участием ансамбля были продемонстрированы наши национальные танцы, публике были представлены флаги стран-участниц.

Отметим, что стартовавший сегодня чемпионат Европы среди юношей до 23 лет завершится 26 мая.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz