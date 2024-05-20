Хидаят Гейдаров: "Я как будто боролся в Азербайджане"

«На трибуне было много азербайджанцев».

Об этом сотруднику İdman.biz, командированному в Абу-Даби, рассказал чемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров.

Дзюдоист, победивший всех своих соперников в весовой категории 73 кг в Абу-Даби, отмети, что получил огромную поддержку со стороны болельщиков:

«Я вижу огромную поддержку со стороны всех и чувствую ее на всех соревнованиях. В финале я выступал перед трибуной, где были наши болельщики. Это было так, как будто я боролся в Азербайджане. Поэтому я был должен завоевать золотую медаль. Я очень рад, что подарил им эту радость. Я получил много сообщений. Благодарю спортивных болельщиков за поддержку».

Отметим, что Гейдаров завоевал первый в своей карьере титул чемпиона мира.

İdman.biz