Золотой путь Хидаята Гейдарова - ФОТОСЕССИЯ

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате мира.

İdman.biz сообщает, что он выиграл чемпионат мира, проходивший в Абу-Даби, и поднялся на самую высокую ступень пьедестала почета.

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