Хидаят Гейдаров: "Я счастлив" - ВИДЕО

«До вазари все шло хорошо».

Как сообщает специальный корреспондент İdman.biz из Абу-Даби, об этом заявил чемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров (73 кг).

Лидер сборной, исполнивший в Абу-Даби гимн Азербайджана, особо отметил, что в финале победил своего японского соперника:

«Я приехал сюда как чемпион Европы. Рассчитывал выйти в финал. Хотел победить японского дзюдоиста в решающей схватке. Я счастлив, что мне это удалось».

Отметим, что Хидаят в финале победил японца Тацуки Ишихару иппоном.

Заки Фейзуллаев, Абу-Даби

İdman.biz