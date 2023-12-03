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6 голов в Манчестере, 5 - в Лондоне - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
3 Декабря 2023 22:58
6 голов в Манчестере, 5 - в Лондоне - ВИДЕО

Завершился 15-й тур английской Премьер-лиги.

İdman.biz сообщает, что в 5 матчах, прошедших сегодня, было забито 24 гола.

В центральной встрече тура – ​​«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» была зафиксирована ничья со счетом 3:3. «Тоттенхэм», лидировавший четыре тура назад, в четвертый раз подряд ушел с поля непобежденным. Команда проиграла 3 раза и 1 раз сыграла вничью.

В матче «Ливерпуль» – «Фулхэм» команды отличились 7 раз. Проигрывающие по ходу встречи "красные" за три минуты до конца забили два гола и добились решающей победы. После такого результата подопечные Юргена Клоппа поднялись на второе место.

Английская Премьер-лига
15-й раунд
Борнмут – Астон Вилла – 2:2
Челси – Брайтон – 3:2

Голы: 1:0 Фернандес – 17' 2:0 Колвилл – 21' 2:1 Буонанотте – 43' 3:1 Фернандес – 65' 3:2 Педро – 90+2'

Удаления: Галлахер – 45' / нет

Ливерпуль – Фулхэм – 4:3

Голы: 1:0 Лено – 20' 1:1 Уилсон – 24' 2:1 Мак Аллистер – 38' 2:2 Тете – 45+3' 2:3 де Кордова-Рид – 80' 3:3 Эндо – 87' 4:3 Александер-Арнольд – 88'

Вест Хэм - Кристал Пэлас - 1:1

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 3:3

Голы: Мин (6), Ло Чельсо (69), Кулушевски (90); Мин (в свои ворота, 9), Фоден (31), Грилиш (81)

İdman.biz

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