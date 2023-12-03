Не смог отпраздновать первый вызов в сборную из-за домашнего задания - ПОРТРЕТ - ФОТО

Игрок, которым восхищается Луис Энрике.

İdman.biz представляет материал со ссылкой на footballhd.ru.

Уоррен Заир-Эмери в 17 лет дебютировал в составе национальной команды. На пресс-конференции он обсудил с журналистами давление в сборной Франции, ответственность за руководство полузащитой «ПСЖ» и свои развивающиеся отношения с Тьерри Анри. Юноша также рассказал о своем графике учебы. Как оказалось, футболист не смог как следует отпраздновать первый вызов в сборную Франции, поскольку ему нужно было делать домашнее задание.

Заир-Эмери уже некоторое время считается топ-талантом. Его ценят за универсальность, преданность делу и трудолюбие. Он может играть на позиции 6-го, 8-го или 10-го номера. Француза уже сравнивают с Джудом Беллингемом. Футболисты похожи в своей универсальности, но набор навыков у них отличается. Заир-Эмери моложе, техничнее и меньше Беллингема. Но, как и английский полузащитник, он может стать ключевым игроком, который выведет команду на новый уровень.

За последние 20 лет «ПСЖ» воспитал нескольких больших талантов на европейском уровне. Но удержать их в Париже оказалось большой проблемой. Исторически сложилось так, что тренеры «ПСЖ» неохотно интегрировали молодых игроков в основную команду, вместо этого отдавая предпочтение дорогостоящим новичкам со громкими именами, а не многообещающим талантам. Владельцы с Qatar Sports Investment, чье общее отношение к футболу начинается и заканчивается деньгами, только усугубили эту тенденцию.

Заир-Эмери — последний на данный момент продукт «производственной линии», и парижане обязаны его удержать. Бывший наставник команды Кристоф Гальтье начал использовать его в прошлом сезоне, дав тогдашнему 16-летнему игроку 26 матчей в Лиге 1 и выход в старте на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Результаты были неоднозначными. Заир-Эмери производил хорошее впечатление, когда играл в полузащите, но слишком часто ему приходилось занимать позицию правого крайнего защитника по тактическим соображениям.

В центре полузащиты он временами действовал мастерски. Весной Заир-Эмери забил решающий гол в ворота «Монпелье», благодаря которому «ПСЖ» окончательно оторвался от преследователей в борьбе за чемпионство. Несколько недель спустя он показал себя еще более впечатляюще, на этот раз в качестве опорного хавбека в победном матче против «Нанта», удерживая ту часть поля, где его команде не хватало хладнокровия. Даже в матче с «Баварией» ему удалось обуздать Кингсли Комана. Это было впечатляюще и в некой мере даже ненормально для 16-летнего тинейджера.

С тех пор Заир-Эмери продолжает развиваться. Он помог парижанам забить первый гол с открытой игры в текущем сезоне, отдав результативную передачу на Марко Асенсио. Через месяц француз продемонстрировал столь же впечатляющую игру в атаке, оформив 2 ассиста в матче Лиги чемпионов против «Милана». Заир-Эмери может быть полноценным атакующим полузащитником, но больше всего он любит действовать в центре поля. Молодой хавбек выполняет все классические действия центрального полузащитника: отбирает, перехватывает, продвигает мяч и прикрывает защитников. Луис Энрике называет этого игрока «бриллиантом».

Было лишь вопросом времени, когда Заир-Эмери получит вызов в сборную Франции. Он с юных лет был неотъемлемой частью молодежных команд национального уровня. Впервые футболист заявил о себе миру во время чемпионата Европы U-17. Анри был одним из первых, кто предложил рассмотреть Заира-Эмери на повышение в основную сборную. Наставник национальной команды U-21 назначил его капитаном и сделал центральным игроком коллектива, который за последние два международных перерыва обыграл четырех соперников.

Если говорить о влиянии и качестве, которое может принести молодой игрок, то тут снова прослеживаются параллели с Беллингемом. Такого хавбека, как Джуд, в сборной Англии не было уже много лет. Он действительно может поднять «львов» на новый уровень. У англичан не было такого полузащитника со времен Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда, который совершает бесстрашные прорывы из центра поля и оказывает существенное влияние на игру в заключительной фазе атаки.

Заир-Эмери - тот игрок, который нужен сборной Франции. В последнее время у французов агрессивная и жесткая полузащита, которой не хватает технического мастерства. Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Адриен Рабьо - футболисты высокого уровня. У каждого есть свои сильные стороны, но никто из них не обладает такими техническими способностями, как воспитанник «ПСЖ». К счастью, Дидье Дешам не стесняется давать шанс молодежи. При нем и Камавинга, и Заир-Эмери дебютировали в 17 лет. Уоррен даже забил в своем дебютном матче, но все испортила травма.

Впрочем, пока все не так однозначно. Одно дело – хорошо сыграть в отдельно взятом матче, который, по сути, ни на что не влиял. Но совсем другое – стать важной частью команды. Гарет Саутгейт не рисковал давать много игрового времени Беллингему на Евро-2020, хотя он, возможно, был достаточно готовым. В итоге, молодой хавбек сыграл на турнире суммарно 55 минут. Заира-Эмери может постигнуть та же участь, если он поедет на Евро-2024. Но он действительно может понадобиться национальной команде, особенно если Камавинга или Тчуамени будут не в оптимальных кондициях.

Сборная Франции сейчас настолько сильна, что получить в ней место невероятно сложно. Дешам любит играть с тремя полузащитниками. Антуан Гризманн – бесспорная «десятка». На его счету уже 84 матча подряд. Отобрать игровое время у форварда «Атлетико» сейчас нереально. Тчуамени тоже все больше закрепляет свою позицию в национальной команде. Но есть третий вариант, главными героями в котором является Камавинга и Рабьо.

Поскольку Камавинга может сыграть на позиции флангового защитника, у Заира-Эмери остается один конкурент - Рабьо. Адриен - фигура неоднозначная. Он обладает необходимым качествами для игры за сборную, но не всегда действует эффективно. В этой команде не так много слабых звеньев, но с Рабьо можно конкурировать за место на поле. Заир-Эмери уже достаточно силен для этого, но все будет зависеть от тренера. Безоговорочное доверие Дешама к Рабьо явно на чем-то основано. Хотя его можно понять: отношения в сборных строятся на доверии к отдельным игрокам, а это появляется лишь с течением времени.

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