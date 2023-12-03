Галопом по Европам. Краткий гид по стадионам и городам Евро-2024 - ФОТО

İdman.biz представляет материал со ссылкой на livesport.ru.

Турнир, который начнется 14 июня 2024 года, станет первым международным мужским турниром, который пройдет в Германии после чемпионата мира 2006 года.

The Athletic составил путеводитель по 10 стадионам и городам, которые будут принимать соревнования следующим летом.

Берлин

Стадион: «Олимпиаштадион»

Вместимость: 74 475

Кто там играет: «Герта»

Какова репутация стадиона в Германии?

Распространенная шутка гласит, что там всегда холодно. Зимой, осенью, весной и летом. «Олимпийский стадион» находится в центре Олимпийского парка, поэтому он открыт всем ветрам, а проем на одном конце арены может превратить ее в аэродинамическую трубу.

Синяя беговая дорожка вызывает разногласия, но она может служить приятным обрамлением для игры. «Герта» не заполняет стадион, особенно после вылета во второй дивизион.

«Олимпиаштадион»

По этой причине многие из ее болельщиков хотят переехать на новый стадион, но в случае больших матчей на этот стадионе может быть очень шумно: посмотрите на недавнюю победу Турции над Германией со счетом 3:2 в ноябре, чтобы убедиться в том, какой может быть там атмосфера.

Забудьте о футболе, на что похож город?

Берлин есть Берлин. Это наименее немецкий из всех немецких городов, и он стал местом культурного пересечения самых разных людей, многие из которых находятся в изгнании.

Сколько времени вы там проведете, зависит от цели вашего визита и того, чем вы хотите заняться. Современность мегаполиса тут сочетается с кустарной альтернативной чудаковатостью и всем остальным между этими двумя крайностями.

Берлин

Деликатес: Дёнер-кебаб. Предположительно, первый донер был приготовлен и продан в Западном Берлине.

Там будут сыграны матчи: три игры группового этапа, одна игра 1/8 финала, четвертьфинал и финал.

Лейпциг

Стадион: «Ред Булл Арена»

Вместимость: 41 500

Кто там играет: «РБ Лейпциг»

Какова репутация стадиона в Германии?

Сердце тьмы? По крайней мере, для некоторых. «Лейпциг» настолько не любят в Германии, что их родной дом разделяет эту репутацию. Они представляют собой вызов футбольной культуре, и большинство выездов на «Ред Булл Арену» в результате воспринимаются без восторга - если вообще происходят, потому что некоторые группы фанатов полностью бойкотируют поездки.

«Ред Булл Арена»

В архитектурном отношении это необычное место. Современная «Ред Булл Арена» построена на надстройке старого «Центрального стадиона» советской эпохи, к которому примыкают надземные переходы. Как арена это прекрасное место - даже если оно действительно пахнет Red Bull - но матчи Бундеслиги часто зависят от репутации «Лейпцига», и это имеет тенденцию омрачать атмосферу.

Забудьте о футболе, на что похож город?

Место из двух половин. Лейпциг - это брутальный регион из бетона, но некоторые части его центра обладают поразительной красотой в стиле барокко. Он не лишен достопримечательностей и истории, и, безусловно, стоит отправиться в близлежащие регионы, чтобы увидеть, где Наполеон потерпел поражение в Битве народов.

фонтан Менде

В октябре 1989 года Лейпциг стал местом проведения крупнейших демонстраций против Германской Демократической Республики (Восточная Германия) до падения Берлинской стены. В мероприятии приняли участие около 120 000 человек, заполнивших площадь Августусплац в центре города. Посещение площади и фонтана Менде должно быть в списке каждого гостя.

Деликатес: Лейпцигское гозе. Теплое, солодовое и слегка кисловатое пиво.

Там будут сыграны матчи: три игры группового этапа и матч 1/8 финала.

Мюнхен

Стадион: «Альянц Арена»

Вместимость: 75 000.

Кто там играет: «Бавария»

Какова репутация стадиона в Германии?

Корпоративно, но не без атмосферы. Во время важных событий, особенно в Лиге чемпионов, это может вызывать чувство напряжения.

В целом, «Альянц Арена» по-прежнему типична для новостроев - как в хорошем смысле, так и плохом - и болельщикам сборной Англии она покажется похожей на «Уэмбли».

«Альянц Арена»

Стадион находится на отдельной изолированной территории к северу от города, поэтому вы не можете просто прогуливаясь прийти к нему по мере приближения начала матча, поэтому долгие полдни или утренние часы перед играми лучше всего проводить в самом Мюнхене.

Забудьте о футболе, на что похож город?

Красивый. Опьяняюще красивый. Прогуливаясь по Мюнхену летом, можно почувствовать себя на картине эпохи Возрождения.

В его центре до следующего лета пройдут масштабные реконструкционные работы, при этом главный вокзал будет почти полностью перестроен. Когда все будет готово, это станет джекпотом для всех фанатов, живущих там. Однако возьмите с собой кошельки, потому что юг — безусловно, самый дорогой район Германии.

Площадь Мариенплац

Мюнхен обладает королевским величием, которого нет в других немецких городах. Здесь тоже есть своя атмосфера, потому что Бавария — это почти другая страна. Многие люди, родившиеся там, считают себя скорее баварцами, чем немцами, особенно жители Мюнхена.

Деликатес: Вайсвурст. Белая колбаса, обычно с хлебом и горчицей. Распробовал даже Гарри Кейн.

Там будут сыграны матчи: четыре игры группового этапа, один матч 1/8 финала и полуфинал.

Штутгарт

Стадион: «МХП-Арена»

Вместимость: 60 449

Кто там играет: «Штутгарт»

Какова репутация стадиона в Германии?

Одна сторона арены ремонтируется, а к турниру перестраивается целая часть главной трибуны. Однако главной визитной карточкой является сектор болельщиков Cannstatter Kurve («Каннштаттский Вираж»), где расположены ультрас «Штутгарта» и одна из самых громких трибун в стране.

«МХП-Арена»

УЕФА будет строгим в отношении пиротехники, что ослабит большую часть привычной мощи и разрядит атмосферу, но это по-прежнему потрясающее место для просмотра футбола.

Забудьте о футболе, на что похож город?

Очень южный. Путешествие между одним из северных городов и таким местом, как Штутгарт, через все контрасты, которые представляет такая поездка, является напоминанием о том, насколько велика Германия и насколько различны ее регионы. Летом в Штутгарте будет очень тепло — возьмите с собой шорты — и его белокаменная эстетика напоминает южную Европу.

Здесь также царит средиземноморская атмосфера, и это должно подойти для долгих предматчевых вечеров за пределами городских коктейль-баров и ресторанов.

Замок Гогенцоллерн

Швабский регион в целом живописен, и многие из его сельских районов похожи на сказочные пейзажи. Если вас это интересует, то выделите день и отправляйтесь на поезде до замка Гогенцоллерн. Нужно убедить вас? Погуглите его.

Деликатес: Кезешпецле. Лапша, сыр и лук. Это лучше, чем кажется.

Там будут сыграны матчи: четыре игры группового этапа и один четвертьфинал.

Гамбург

Стадион: «Фолькспаркштадион»

Вместимость: 57 000

Кто там играет: «Гамбург»

Какова репутация стадиона в Германии?

Как у фабрики печали, учитывая упадок «Гамбурга» за последнее десятилетие. Но стадион здоровенный и шумный. Это загородная чаша с такими высокими ярусами, что приличное место вам гарантировано.

До него также можно добраться на 15-минутном поезде из центра города, а прогулка от ближайшей станции приведет фанатов через парк, между деревьями, среди всевозможных блюд и музыки.

«Фолькспаркштадион»

Снаружи стоит статуя ноги Уве Зеелера - Зеелер умер в 2022 году, но он является рекордсменом клуба по голам и, вероятно, самой любимой фигурой в спортивной истории «Гамбурга». А в вестибюле даже есть несколько фресок Кевина Кигана.

Забудьте о футболе, на что похож город?

Гамбург — самый большой город на севере, индустриальный центр тяжелой промышленности, а доки по-прежнему заметны на горизонте. Это также богатый город, в котором много декаданса. Ярким символом этого является Эльбская филармония, большой концертный зал Гамбурга, в котором прошла жеребьевка турнира.

Эльбская филармония

Проведите дни за выпивкой, едой или покупками в районе Альстера в центре города, а ночи в районе Сен-Паули, который живет совсем в другом ритме. Прежде чем сделать это - если вы не боитесь высоты - поднимитесь на вершину церкви Святого Михаила и посмотрите на все это сверху.

Деликатес: Фишброхен. Буквально «рыбная булочка». Чаще всего это североморская сельдь, но может быть треска или лосось с хреном и луком. Для этого отправляйтесь в гавань.

Там будут сыграны матчи: четыре игры группового этапа и один четвертьфинал.

Дортмунд

Стадион: «Сигнал Идуна Парк»

Вместимость: 82 000

Кто там играет: «Боруссия» Дортмунд

Какова репутация стадиона в Германии?

Храм футбола. Самый большой стадион в Германии, и многие утверждают, что он самый лучший. Несмотря на свои огромные размеры, он не слишком бросок, а внутри он имеет грубое, нерафинированное качество, что позволяет ему быть более традиционным, чем многие современные постройки.

«Сигнал Идуна Парк»

«Die Gelbe Wand» («Жёлтая стена») - огромная одноярусная южная трибуна - не будет находиться под контролем ультрас во время турнира, но крыша трибун спроектирована, чтобы удерживать шум внутри, и это должно еще обеспечить накал атмосферы для одного из полуфиналов.

Забудьте о футболе, на что похож город?

Трудолюбивый, небогатый и заядлый тусовщик. Дортмунд не красив и не утончен, но и не претендует на это. В отличие от многих стадионов Германии, «Вестфаленштадион» расположен гораздо ближе к центру. До него можно дойти пешком от главного вокзала - или «hauptbahnhof» - и этот маршрут обеспечит достойную экскурсию по месту, где несложно хорошо провести ночь.

Немецкий футбольный музей

Постарайтесь найти время для немецкого футбольного музея. Если вы когда-нибудь хотели увидеть обручальное кольцо Зеппа Хербергера или пенальти, с которого Андреас Бреме забил победный гол в ЧМ-1990 в Италии, то это место для вас.

Деликатес: Карривурст - или «таксистская тарелка», представляющая собой тарелку карривурста, картофеля фри, майонеза, гирос и соуса цацики.

Там будут сыграны матчи: четыре игры группового этапа, одна встреча 1/8 финала и полуфинал.

Дюссельдорф

Стадион: «Меркур-Шпиль Арена»

Вместимость: 54 600

Кто там играет: «Фортуна» Дюссельдорф

Какова репутация стадиона в Германии?

В последнее время он стал домом для большого клуба, который больше не мог привлечь достаточное количество болельщиков. «Фортуна» была тяжеловесом в 1970-х годах, но совсем упала вниз по карьерной лестнице, опустившись 20 лет назад до четвертого дивизиона.

За последнее десятилетие они провели в Бундеслиге всего три сезона, и хотя их стадион вмещает более 50 000 человек, их средняя посещаемость составила около 28 000 человек.

«Меркур-Шпиль Арена»

Но «Дюссельдорф Арена» - это место реализации увлекательного пилотного проекта. Клуб намерен сделать все домашние билеты бесплатными в течение пяти лет и провел первую из игр «Фортуна для всех» в октябре. Интересно, что на победу над «Кайзерслаутерном» со счетом 4:3 пришло более 50 000 человек, что создало яркую атмосферу.

Забудьте о футболе, на что похож город?

Крутой, модный, богатый и зеленый. Дюссельдорф был быстро восстановлен после Второй мировой войны, и некоторые критикуют его за современные аспекты и эстетику. Это было место рождения королевской синти-поп группы Kraftwerk. Сегодня здесь проживает самое большое японское население в Европе, а гастрономия здесь превосходна.

Альтштадт

Альтштадт (Старый город), скорее всего, привлечет большую часть потока болельщиков. Он известен как «самый длинный бар в мире» из-за «более 260 пабов, клубов и ресторанов на квадратной миле».

Деликатес: Альтбир. Пенистое темное пиво, которое некоторые бары в этом районе до сих пор варят у себя.

Там будут сыграны матчи: три игры группового этапа, одна встреча 1/8 финала и четвертьфинал.

Кёльн

Стадион: «Рейн Энерги Стадион»

Вместимость: 50 000

Кто там играет: «Кёльн»

Какова репутация стадиона в Германии?

Удивительное место. Он был построен к чемпионату мира 2006 года, и четыре отдельных трибуны придают ему вполне традиционный, даже английский вид.

Во время сезона Бундеслиги он привлекает множество туристов. Отчасти потому, что это хорошая площадка для просмотра футбола, а также потому, что атмосфера здесь очень специфическая и гостеприимная. Это клише, но это правда: Кельн - прекрасная часть мира.

«Рейн Энерги Стадион»

Без этого духа и главных атрибутов игрового дня - козла Хеннеса, пения клубного гимна «Mer Stonn zo Dir, FC Kolle» перед играми - трудно предсказать, сколько его очарования сохранится на турнире. В любом случае, это вполне приемлемая причина вернуться.

Забудьте о футболе, на что похож город?

Проведите время в Кельне, и, возможно, вы никогда не уедете. Многие утверждают, что Кёльн — лучший город Германии: в плане еды, образа жизни и местных жителей. Они тоже правы.

Если можете, приезжайте на поезде, потому что тогда вас встретит знаменитый собор, возвышающийся над главным вокзалом. Ночью он освещается в темноте и предлагает впечатляющий прием. Под этим шпилем также кипит ночная жизнь. Сердце Кельна - это гнездо узких улочек, и каждый найдет что-то для себя, даже если ваши лучшие дни остались позади на несколько лет (десятилетий).

Кельн

Что бы ни случилось, обязательно - хотя бы один раз - встаньте достаточно рано, чтобы увидеть восход солнца над Рейном. Кёльн - красивый город и это волшебное зрелище.

Деликатес: «Химмель унд Эрде» - «Небо и земля». Картофельное пюре, смешанное с тушеными яблоками, подается с кровяной колбасой. Запивают кёльшем, который подают на подносе и в маленьких стаканах. Однако будьте осторожны - он крепче, чем кажется.

Там будут сыграны матчи: четыре игры группового этапа и одна игра 1/8 финала.

Гельзенкирхен

Стадион: «Фельтинс-Арена»

Вместимость: 62 271

Кто там играет: «Шальке»

Какова репутация стадиона в Германии?

Благотворительный, потому что в последнее время там все выигрывают. За последние три сезона «Шальке» дважды вылетал из высшего дивизиона и сейчас ему грозит еще один, во втором дивизионе.

«Фельтинс-Арена»

«Фельтинс-Арена» имеет раздвижную крышу, которая в закрытом состоянии делает ее очень громкой и придает атмосфере манящую торжественность. И шум. Арена имеет отличный обзор со всех сторон, так что она очень подходит для проведения матчей турнира. Добраться туда тоже легко; есть трамвай, который идет прямо от главного вокзала.

Забудьте о футболе, на что похож город?

Гельзенкирхен - это промышленный, серьезный город глубоко в Рурской долине, двигатель послевоенного восстановления Германии. Это место с великой историей и значением, и в последние годы оно вложило средства в сохранение этого прошлого и продолжает это делать.

«Небесная лестница»

Так что, возможно, это не лучшее место для заполнения фоточками аккаунта в соцсетях, но - дайте ему шанс - некоторые из старых угольных шахт были с любовью восстановлены, «Небесную лестницу» в отвале Рейн Эльба нужно увидеть, чтобы поверить в ее реальность, и город y остается очень верным себе. Будьте непредвзятыми.

Деликатес: Как в Дортмунде: «таксистская тарелка».

Там будут сыграны матчи: три игры группового этапа и встреча 1/8 финала.

Франкфурт

Стадион: «Дойче Банк Парк»

Вместимость: 51 500

Кто там играет: «Айнтрахт Франкфурт»

Какова репутация стадиона в Германии?

Как у площадки с самой быстрой музыкой после забитых голов в стране. Это, конечно, не актуально для Евро-2024, но скорость между попаданием мяча в сетку соперника на «Вальдштадионе» и врубающейся над ареной арией «Лейхте Каваллери» - это чудо мира Бундеслиги.

Это еще один стадион в парке. Он также имеет характерное маятниковое табло над центральным кругом, которое все узнают.

«Дойче Банк Парк»

Перед играми территории вокруг стадиона будут процветать. Места много, и это хорошо. Внутри матчи «Айнтрахта» обычно сопровождаются свирепым, яростным шумом, а ярусы высокие и крутые, что, кажется, сохраняет всю эту атмосферу под крышей и над полем.

Забудьте о футболе, на что похож город?

Некоторые местные знания для начала. Поезда не проходят через Франкфуртский вокзал. Они въезжают, а затем им приходится разворачиваться. Это очень странно.

Город является финансовой столицей Германии. По мнению некоторых, будучи центром бизнеса и богатства, Франкфурт не может считаться местом культуры.

Франкфурт

Он не особенно популярен среди туристов - по крайней мере, в историческом смысле - но его защитники утверждают, что деньги помогают создавать и поддерживать яркую музыкальную и художественную сцену, даже если вам придется копнуть поглубже, чтобы ее найти.

Деликатес: Колбаса и зеленый соус. Иногда шницель. Зеленый соус представляет собой нарезанную кубиками смесь семи различных трав, наборы которых продают упаковками во Франкфурте.

Там будут сыграны матчи: четыре игры группового этапа и одна встреча 1/8 финала.

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