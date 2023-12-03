Триллер на "Энфилде": Невероятное спасение "Ливерпуля" в матче с "Фулхэмом"

Невероятное зрелище увидели сегодня зрители на «Энфилде». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на football.kulichki.net, перед матчем казалось, что «Ливерпуль» не испытает особых проблем с «Фулхэмом», но ведь за последние годы противостояния с «дачниками» для фаворита просто не складывались. «Красные» забили первыми, прямым ударом со штрафного отличился Александер-Арнольд, который нынче отметился множеством точнейших передач, а также дублем. Гости потом сравняли, все тот же Трент ошибся, не успев вернуться назад, что помогло Перейре прострелить к ближней стойке, откуда уже здорово пробил Уилсон. Потом подопечные Клоппа снова повели в счете, Макаллистер отправил «снаряд» в сетку, как бы красиво там Лено не прыгал. Но по причине повреждения у голкипера гостей, рефери компенсировал аж девять минут к основному времени тайма. «Фулхэму» хватило этого, чтобы снова огорчить оппонента, сделать это сумел Тете, удачно подставивший ногу рядом с чужими воротам. После перерыва шла упорная борьба, а на 80-й минуте запахло сенсацией, ведь Де Кордова-Рид вывел вперед андердога. Наставник «Ливерпуля» решил, что не только его коллеге можно угадывать с заменами, выпустил он Эндо, хотя многие ждали Эллиотта. И вот Ватару получил передачу от Конате, после чего превратил цифры на табло равные, уже в который раз за встречу случилось данное событие. А потом приезжие заметно расстроились, что помогло Тренту с линии штрафной точно пальнуть в ближний угол – 4:3, точка была поставлена хозяевами поля. В компенсированное время уже ничего особенного не случилось, можно было выдохнуть. Салаху сильно не повезло, не смог он забить 200-й мяч за свой клуб, но ничего, впереди еще море возможностей для этого выпадет. Очень непростая победа для «Ливерпуля», классный матч для «Фулхэма», настоящее удовольствие для всех любителей футбола, просто класс, королевское блюдо, так и хочется попросить добавки.

Предыстория.

«Фулхэм» нынче не такой, как во времена своего участия в финале Лиги Европы, но команда все равно может доставить проблемы сильным соперникам. Например, с «Арсеналом» на выезде сыграли 2:2, поборолись с МЮ (0:1), а в прошлом туре справились с достаточно приятно играющим «Вулверхэмптоном» (3:2). В рамках 14-го тура, правда, придется сильно потрудиться, чтобы уехать ни с чем с «Энфилда», ведь борется за первую строчку и не собирается отпускать в отрыв лондонских «канониров» и «Манчестер Сити». Правда, есть значительные проблемы с составом у мерсисайдцев. Алькантара, Байчетич, Жота, Робертсон не сыграет, а главное, что еще и основной голкипер Алиссон выбыл из строя. Есть проблемы и у приезжих, в лазарете находятся Диоп, Муниз, Траоре и Франсуа. Кстати, определенное бремя будет давить на Салаха, ведь он может 200-й гол оформить за «красных», пока существует АПЛ, никто столько не заколачивал. В XX-м веке подобного результата достигали Лидделл, Раш, Хант и Ходжсон. Наверняка египтянин будет думать об этом, иначе быть не может, даже самые великие чемпионы нервничают, когда достигают каких-то нереальных вершин, но именно в битве с «Фулхэмом» вполне способен войти в историю Мохамед. Хозяева поля заведомо шли явным фаворитом, впрочем, в последнее время подопечным Клоппа непросто даются противостояния с «дачниками». Всегда проходят в борьбе матчи, а в марте 2021-го соперник по нынешнему уик-энду и вовсе обыгрывал английского гранда в его родных стенах (1:0). «Красный грифон» в нынешней гонке снова ставит перед собой высокие задачи, которые нужно выполнить, потому, при всем уважении к приезжим, с футболистами Силвы хозяева должны были справляться без проблем…

Ход матча.

Макаллистер классный длинный перевод сделал вперед на первых минутах, однако там в итоге Тете отлично сыграл в отборе и не позволил противнику как-то развить свою атаку. Цимикас же потом отыграл в сторону Диаса, однако тот угодил в положение «вне игры». Два вышеназванных футболиста, а также Гравенберх, отменно выглядели на стартовом отрезке встречи. Потом к этой компании еще парочка мерсисайдцев прибавилась, которые в очередной раз подтверждали свой звездный статус. Собослаи отлично зарядил по цели, вратарь выпустил «снаряд» из рук, Диас за мяч поборолся, который отлетел к Салаху, добившему в пустые ворота. Все, казалось, рекорд есть, 200 мячей для одного из лучших игроков Африки последнего времени, однако судьи отобрали это достижение у форварда, ибо у колумбийского партнера был зафиксирован офсайд еще тогда, когда венгр по мячу ударял. Расстроило это Мохамеда, но он парень толковый, собираться умеет, наверняка подобное его не подкосило морально, хотя обидным все это казалось, ничего не скажешь.

VAR подтвердил, что был офсайд, а Лено по голове получил от Диаса, очень долгой оказалась пауза, т.к. пришлось забинтовывать голову пострадавшему футболисту. Продолжился бой, словно вечность прошла, Уилсон поборолся с ван Дейком, мини-дуэль это проиграл, главным оставалось то, что все живы и здоровы. Уилсон, кстати, нарушил правила на Макаллистере, но помощь потребовалась именно провинившемуся спортсмену. Палинью же потом привез опасный штрафной в сторону своих ворот, ибо сфолил на Собослаи, который классно сыграл с Гравенберхом. Здорово пальнул Александер-Арнольд, «стенку» мячом миновал, случился удар о перекладину, а потом «снаряд» уже в сетке очутился – 1:0, фаворит вышел вперед… но долгой радость у болельщиков «Ливерпуля» не была. Совсем немного времени прошло, а приезжие сравняли счет. Трент сыграл плохо, Басси переправил на Перейру, а тот к ближней стойке прострелил, Уилсон прямо «в домик» сменщику Алиссона запустил игровой «снаряд» - 1:1. Празднования гола не было, т.к. автора гола немало связывает с мерсисайдцами, красивый и профессиональный поступок. Александер-Арнольд потом забегал по центру, раздавал просто невероятные передачи, однако все никак не доходило до какого-то опасного момента у гостевых ворот. Впрочем, другие лица из состава «красных» сумели порадовать собравшихся на «Энфилде» людей. Макаллистер оказался с мячом, разрядил в дальний верхний угол, вратарь не выручил – 2:1, снова вышел вперед «Ливерпуль». Главный арбитр Аттуэлл добавил девять минут к основному времени тайма, т.к. было много остановок (особенно пауза с повреждением у Лено). И вот тут удалось андердогу снова сравнять счет, что едва не привело Клоппа в абсолютное бешенство. Угловой отлично разыграли гости, Хименес головой сделал скидку на Тете, который грамотно подставил ногу и – 2:2. Тете, который имеет за собой кое-что уникальное, после того, как он отыграл в «Аяксе», «Лионе», попал в «Фулхэм» и однажды угодил в молодежку этой команды до 23-х, всякое случается, даже с опытными футболистами, а в этом матче случился гол от Кенни. Офсайда не было, VAR это показал, а потом приезжие еще раз с углового отличились, но вот там уже зафиксировали положение «вне игры». Далее Салаха поторопился с ударом, не очень сильно вышло, в правый нижний угол шел «снаряд», без проблем его забрал Лено. Такой результат устраивал гостей, но явно не соответствовал амбициям хозяев. Наставник «красных» должен был что-то перестроить и поменять, дабы не остаться с одним баллом, а то и еще чего похуже.

Александер-Арнольд не переставал раздавать передачи, Диас забрался в очередной офсайд после передачи от Нуньеса, Тете же нынче прямо выделялся в составе «Фулхэма», как в обороне, так и впереди, Перейре, к примеру, неплохо отдавал мяч в одном из эпизодов, однако последнему из вышеназванных спортсменов не хватило энергии, дабы добежать до «снаряда», пока тот не покинул игровую зону. Далее хозяева организовали классную контратаку, Салах и Собослаи побежали вперед, Мохамед переправлял к Нуньесу, а тот словно комету послал в чужие ворот, но лишь в перекладину угодил. Потом Собослаи с фланга к дуге чужой штрафной отправил «снаряд», Салах головой скинул для Нуньеса, однако Дарвин промахнулся по мячу, так тоже бывает. Стоило отметить египетского форварда «Ливерпуля», нужно было забивать самому, а он часто переводил на партнеров, не забывая, что футбол – командная игра.

Матип, который все страдает от травм, получил травму, перехватывая мяч. Пришлось заменять его на Конате. По уровню получения повреждений напоминает Жоэль нескольких футболистов известных, Арьена Роббена, к примеру, Марата Измайлова того же. Пожелали мы здоровья всем спортсменам разом, а заодно продолжали наблюдать за происходящим на поле «Энфилда». Рим показал, что на пятку ему наступили, снова остановка возникла в поединке. Наставник же гостей провел настолько удачные рокировки, что на 80-й минуте «дачники» впервые вышли вперед в данном противостоянии. Виллиан на левом фланге сумел оставить «снаряд» в игре, после уже Кэрни выполнял подачу во вратарскую, Де Кордова-Рид перепрыгнул Цимикаса и сумел забить гол – 3:2 в пользу гостей! Что творилось в душе у Клоппа и болельщиков «Ливерпуля» описать можно по-разному, но одно слово замечательно подходило под общее описание – ад. Очень мало времени оставалось у фаворита, дабы отыграться. Был потом угловой, но Салах снова упустил возможность забить 200-й гол за мерсисайдский клуб. Александер-Арнольд уже в который раз здорово забросил с угла поля в центр вратарской, Диас справился с Басси на «втором этаже» и выстрелил по цели, однако выручил Лено. Мохамед, видимо, реально очень нервничал, ибо из такой убойно позиции зарядил выше цели. Впрочем, свое результативное действие египтянин совершил. Эндо, которого выпустил Клопп вместо Гравенберха, отлично сориентировался, под перекладину запустил мяч с самой линии штрафной – 3:3. Вот тут можно было и побеждать хозяевам, такого поворота приезжие явно не ожидали. Всего минута минула после предыдущего взятия ворот, как случилось еще одно. Гакпо пробежал вперед, пробил в ближний угол чужих ворот. Лено отбил, но рядом оказался Нуньес, который навесил на Цимикаса к дальнему углу вратарской. Грек не ударил по «снаряду», зато тот («снаряд») отлетел к Тренту, он хладнокровно пальнул с линии штрафной в ближний угол. Вратаря винить не стоило, обзор ему закрывали свои же игроки – 4:3, вырвался вперед «Ливерпуль». Рефери компенсировал семь минут, вот тут уже пришла пора совершать подвиги «дачникам», если они еще были на то способны. Эндо сыграл в подкате против Палиньи, Салах уже сильно не стремился бежать вперед, а Де Кордова-Рид хотел рвануть вперед, да только Гомес помешал ему это сделать. Матч завершился, зрители должны были остаться довольными, очень крутая дуэль, неожиданно даже, что случилось подобное в противостоянии с «Фулхэмом», который нынче не хватает звезд с неба.

Лучший игрок матча – Трент Александер-Арнольд.

Трент здорово разыгрывал угловые, его передачи почти всегда находили своих партнеров. Пусть он и ошибся в эпизоде, когда гост и забили свой первый гол, однако Александер-Арнольд оформил дубль, в частности победное взятие ворот осталось за ним. Салах вот как-то разочаровал, видимо, мысли о рекорде покоя не давали (в 200 забитых мячей за «Ливерпуль»). У приезжих многие действовали разнообразно, однако вратарь Лено, который пропустил четыре раза, в целом выглядел достойно, чего нельзя сказать о его коллеге по амплуа из стана мерсисайдцев. Плюс еще Тете классно отыгрывал в обороне, отличился разок, да и вообще держал марку на протяжении всей этой невероятной дуэли, проходившей в стенках «Энфилда».

Ливерпуль - Фулхэм - 4:3 (2:2)

Голы: Александер-Арнольд, 20 (1:0). Уилсон, 24 (1:1). Макаллистер, 38 (2:1). Тете, 45+3 (2:2). Де Кордова-Рид, 80 (2:3). Эндо, 87 (3:3). Александер-Арнольд, 88 (4:3).

3 декабря. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

Судья - Стюарт Аттуэлл (Нунатон).

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