Зов пустыни: игроки, которые могут уехать в Саудовскую Аравию зимой

Рассматриваем футболистов, которые могут покинуть Европу в январе.

İdman.biz представляет материал со ссылкой на footballhd.ru.

Саудовская Аравия стала одним из главных героев летнего трансферного окна. После Криштиану Роналду саудовцы переманили к себе Карима Бензема, Садио Мане, Джордана Хендерсона, Неймара и многих других известных игроков. Вероятно, это только начало. Саудовские клубы намерены продолжать активную трансферную политику, и у них есть новые кандидаты на усиления составов. Далее рассмотрим, какие игроки могут уехать в Саудовскую Аравию в январе.

Лука Модрич («Реал» Мадрид)

Будущее Модрича уже сейчас является неопределенным. Контракт 38-летнего хавбека с мадридским «Реалом» рассчитан до конца сезона. Хорват получает все меньше игрового времени в «королевском клубе», поэтому вопрос о его будущем становится актуальным. Агент заявлял, что минувшим летом у игрока были предложения из Саудовской Аравии. Местные «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» до сих пор заинтересованы в его подписании. Саудовские клубы хотят заполучить Модрича уже в январе, и это может сработать, учитывая его положение в столице Испании.

Антони Марсяль («Манчестер Юнайтед»)

Летом Марсьяль получил выгодное предложение от саудовского клуба. Француз отклонил это предложение и решил остаться в «МЮ». Наверное, зря. В текущем сезоне 27-летний нападающий проводит на поле в среднем 29 минут за матч. Нынешняя кампания – одна из худших в его карьере по этому показателю. Да и команде форвард не приносит много пользы. К настоящему времени на его счету только 1 гол в АПЛ. Если интерес из Саудовской Аравии сохраняется, «МЮ» вполне может продать игрока в январе. Учитывая, что его контракт рассчитан до конца сезона, для манкунианцев эта сделка будет выгодной.

Каземиро («Манчестер Юнайтед»)

Второй сезон в составе «МЮ» проходит для Каземиро гораздо хуже, чем первый. Ранее бразильца называли одним из лучших игроков манкунианцев, теперь считают одним из худших. Британская пресса пестрит сообщениями о том, что Каземиро обводят чаще, чем любого другого опорника в АПЛ. Ситуация для 31-летнего хавбека складывается не самая лучшая. По слухам, «МЮ» готов продать игрока, а в его подписании заинтересован клуб из Саудовской Аравии. Есть информация, что Каземиро тоже недоволен своим положением на «Олд Траффорд». Так что в январе стороны вполне могут и расстаться.

Томас Парти («Арсенал»)

Будущее Парти в «Арсенале» становится все более туманным. Летом саудовский клуб уже пытался подписать игрока, но предложение не устроило «канониров». В январе, согласно последним новостям, «пушкари» будут более разговорчивыми. В клубе недовольны тем, что футболист часто получает травмы. Да и в целом на него рассчитывают уже не так, как раньше. «Арсенал» готов продать Томаса в январе. Вполне вероятно, что 30-летний хавбек отправится в Саудовскую Аравию со второй попытки. Зимой «канониры» не будут так сильно настаивать на своей цене.

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»)

Чем ближе к открытию трансферного окна, тем больше претендентов появляется на Санчо. Это и неудивительно, учитывая, что футболист не играет с октября. На его счету в текущем сезоне только 3 матча в АПЛ. Англичанин остается отстраненным от команды из-за конфликта с тренером, и улучшение этой ситуации не ожидается. Вероятно, 23-летний вингер покинет «МЮ» в январе, чтобы получать игровую практику. По слухам, в саудовской лиге считают Санчо главной трансферной целью на январь. Саудовцы очень хотят видеть англичанина в одном из своих клубов. Уже сейчас у него есть выгодное предложение от одного из них. Но к Джейдону есть интерес и в Европе. Время покажет, какое решение примет игрок.

Ришарлисон («Тоттенхэм»)

Услугами Ришарлисона тоже активно интересуются в Саудовской Аравии. Местные клубы хотели подписать игрока летом, но «Тоттенхэм» тогда его не отпустил. В январе ситуация может измениться. С одной стороны, «шпорам» нежелательно разбрасываться футболистами из-за большого количества травм. С другой, команда в атаке справляется и без бразильца. По ходу сезона 26-летний нападающий не реализовал множество моментов, забив только 1 гол в 10-ти матчах АПЛ. Все будет зависеть от «Тоттенхэма». Если «шпоры» выйдут на рынок зимой для усиления состава, тогда им придется и продавать игроков. Наверняка, Ришарлисон будет в этом списке.

Чичарито («Лос-Анджелес Гэлакси»)

Формально контракт Чичарито с «Гэлакси» рассчитан до конца года. Но мексиканец уже сейчас может искать себе новый клуб, чем он, впрочем, и занимается. В недавнем интервью 35-летний нападающий заявил, что рассматривает разные варианты, в том числе и в Саудовской Аравии. У саудовцев хорошие шансы заполучить опытного форварда. Чичарито приближается к закату карьеры. Он поиграл во многих городах и странах, поэтому Саудовская Аравия может стать хорошим вариантом для завершения. Наверняка, предложение он получил хорошее.

Серхи Роберто («Барселона»)

Уже через несколько месяцев после начала сезона в Испании начали писать о туманном будущем Роберто в «Барселоне». Игроку предрекают уход из каталонского клуба по окончании нынешней кампании, но стороны могут расстаться и в январе. «Сине-гранатовым» по-прежнему нужно продавать футболистов ради усиления состава. Роберто считается одним из главных претендентов на выход. Испанца мучают травмы, хотя и будучи здоровым он не всегда получает игровое время. В его подписании заинтересованы клубы из МЛС и Саудовской Аравии. Роберто отдает предпочтение Америке, но многое будет зависеть и от предложения, в том числе и «Барселоне».

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