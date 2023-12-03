Сколько получит победитель ЕВРО-2024?

Призовой фонд ЕВРО-2024 составит 331 миллион евро.

Как сообщает İdman.biz, эта цифра на 40 миллионов меньше, чем на турнире 4-летней давности.

В заявлении УЕФА указано, что сборные за участие в турнире заработают 9,25 миллиона евро. Каждая победа на групповом этапе будет стоить 1 миллион евро, ничья - 500 000 евро. Участники 1/8 финала получат 1,5 миллиона евро, а четвертьфиналисты - 2,5 миллиона евро.

Команды, которые выйдут в полуфинал ЕВРО-2024, заработают 4 миллиона. Финалист чемпионата Европы получит 5 миллионов евро, а победитель - 8 миллионов евро. Победитель турнира может заработать максимум 28,25 миллиона.

Отметим, что призовой фонд финальной стадии ЕВРО-2024 составил 371 миллион евро.

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