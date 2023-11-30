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Скоулз: Онана выглядит так, будто пропустит каждый удар

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2023 21:17
Скоулз: Онана выглядит так, будто пропустит каждый удар

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз высказался об ошибках вратаря «красных дьяволов» Андре Онана после матча Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3).

«Тренеры должны нести ответственность за своих игроков. Обидно за Онана, ведь в последние несколько недель он выглядел нормально. Он делает нестандартные сейвы, а в Лиге чемпионов, мне кажется, он слишком расслаблен, ему не хватает концентрации. Для вратаря концентрация - это всё.

Второй гол, который пропустил Онана? Это ужасная ошибка, и я не понимаю, что он пытался сделать. Он заставляет нервничать всю команду, из-за него простые спасения выглядят сложными. Он выглядит так, будто будет пропускать каждый удар, поэтому тренеры соперников просто начнут говорить: «Бейте в створ», - приводит слова Скоулза The Telegraph.

İdman.biz

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