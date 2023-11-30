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"Арсенал" - первая команда, пять игроков которой забили за один тайм в Лиге чемпионов

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2023 15:04
"Арсенал" - первая команда, пять игроков которой забили за один тайм в Лиге чемпионов

Лондонский «Арсенал» стал первой в истории Лиги чемпионов командой, в составе которой забили пять разных игроков за один тайм матча престижнейшего еврокубкового турнира.

Накануне, 29 ноября, «канониры» встречались с «Лансом» на домашней арене «Эмирейтс» и забили шесть безответных голов французам.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", в первом тайме отличились Кай Хаверц, Габриэл Жезус, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли, Мартин Эдегор. В конце второго тайма забил Жоржиньо, реализовавший пенальти. Благодаря этой победе команда Микеля Артеты набрала 12 очков в группе B и оформила выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что после 13 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 «Арсенал» занимает первое место, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на одно очко.

İdman.biz

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