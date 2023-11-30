Футболист "Галатасарая" повторил достижение Роналду и вошел в историю

Футболист "Галатасарая" Керем Актюркоглу повторил достижение португальца Криштиану Роналду.

İdman.biz сообщает, что 25-летний нападающий добился этого в матче пятого тура Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

Он стал вторым игроком в этом турнире, который забил в ворота “Манчестер Юнайтед” как дома, так и на выезде. Напомним, что он забил третий гол своей команды, который спас стамбульцев от поражения. До этого “красных дьяволов” так наказывал только звездный футболист Криштиану Роналду. В составе "Реала" в сезоне 2012/13 португалец дважды поразил ворота своего бывшего клуба в домашней игре и выездной.

Отметим, что домашний матч "Галатасарая" с "Манчестер Юнайтед" завершился вничью со счетом 3:3.

İdman.biz