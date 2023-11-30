30 Ноября 2023
RU

Главный тренер "Галатасарая": "Мы могли выиграть, но и ничья - неплохой результат"

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2023 09:00
Главный тренер "Галатасарая": "Мы могли выиграть, но и ничья - неплохой результат"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (3:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Наш процент владения мячом в матче составил 58, и мы много раз выходили на голевые позиции. Могли забить больше.

«Манчестер Юнайтед» – одна из самых авторитетных и успешных команд Премьер-лиги, и в двух матчах с ней мы забили шесть мячей. Мы могли выиграть, но и ничья – неплохой для нас результат», — приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.

После пяти туров «Галатасарай» занимает третье место с пятью очками в группе А с «Баварией» (13 очков), «Копенгагеном» (5 очков) и «Манчестер Юнайтед» (4 очка).

В заключительном матче групповой стадии команда Бурука сыграет с «Копенгагеном». Встреча на стадионе «Паркен» состоится 12 декабря.

Лига чемпионов . Группа A. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 20:45 МСК

Галатасарай (Стамбул, Турция) - Манчестер Юнайтед (Манчестер, Англия) - 3:3

0:1 Гарначо – 11' 0:2 Фернандеш – 18' 1:2 Зиеш – 29' 1:3 Мактоминей – 55' 2:3 Зиеш – 62' 3:3 Актюркоглу – 71'

İdman.biz

Новости по теме

Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО
07:29
Мировой футбол

Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО

Завершился пятый тур Лиги чемпионов
Источник: Андрея Шевченко предлагали в «Милан» в качестве временного тренера до июня
29 Ноября 23:21
Мировой футбол

Источник: Андрея Шевченко предлагали в «Милан» в качестве временного тренера до июня

"Милан" после пяти сыгранных матчей групповой стадии Лиги чемпионов располагается на последнем, четвёртом месте с пятью очками
Окан Бурук: "Матч с "Манчестер Юнайтед" - особенный для "Галатасарая"
29 Ноября 18:19
Мировой футбол

Окан Бурук: "Матч с "Манчестер Юнайтед" - особенный для "Галатасарая"

В шести последних турах премьер-лиги у них пять побед
Неймар расстался с избранницей через месяц после рождения дочери
29 Ноября 17:38
Мировой футбол

Неймар расстался с избранницей через месяц после рождения дочери

«Мы являемся родителями Мави, и это все, что нас связывает»
Спортивный директор "Барселоны" Деку: "Слухи о тренере при не очень хорошей игре – это нормально"
29 Ноября 15:32
Мировой футбол

Спортивный директор "Барселоны" Деку: "Слухи о тренере при не очень хорошей игре – это нормально"

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о главном тренере сине-гранатовых Хави
Скончался 25-летний воспитанник "Лейпцига"
29 Ноября 14:50
Мировой футбол

Скончался 25-летний воспитанник "Лейпцига"

В Германии скончался 25-летний правый защитник клуба "Регенсбург" Агеманг Диавузи

Самое читаемое

Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО
29 Ноября 22:03
Азербайджанский футбол

Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО

"Бурирам Юнайтед", за который выступает футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, провел очередную игру в Лиге чемпионов Азии
Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО
29 Ноября 20:11
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО

Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов
Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО
07:29
Мировой футбол

Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО

Завершился пятый тур Лиги чемпионов
В Баку состоялось открытие ЧМ среди военнослужащих - ФОТО
29 Ноября 19:11
Борьба

В Баку состоялось открытие ЧМ среди военнослужащих - ФОТО

Чемпионат завершится 3 декабря. Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов