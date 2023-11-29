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Афинский выезд «Габалы»

Мировой футбол
Новости
29 Ноября 2023 11:37
Афинский выезд «Габалы»

Юношеская команда «Габалы» (U-19) сегодня проведет очередной матч Молодежной лиги УЕФА.

İdman.biz сообщает, что чемпион Азербайджана на выезде сыграет с “Олимпиакосом”.

В ответной игре II этапа турнира “красно-черные” рассчитывают преподнести сюрприз. В первом матче в Габале команда Фамиля Халилова потерпела поражение со счетом 0:3. Хотя ликвидировать разницу будет крайне непросто, наша команда надеется на хороший результат в Афинах.

Молодежная лига УЕФА
Путь чемпионов, этап II
29 ноября, матч-реванш
19:00. "Олимпиакос"(Греция) - "Габала" (Азербайджан)
Главный судья: Джейми Робинсон
Стадион "Георгиос Караискакис"
Первый матч- 3:0

Отметим, что на 1-м этапе "Габала" выбила из турнира венгерскую "Академию Пушкаша" – 1:1, 1:0.

İdman.biz

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