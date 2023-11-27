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Салах назвал трёх футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде

Мировой футбол
Новости
27 Ноября 2023 20:22
Салах назвал трёх футболистов, с которыми хотел бы поиграть в одной команде

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что хотел бы поиграть в одной команде с такими звёздами мирового футбола, как Лионель Месси («Интер Майами»), Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

«С кем бы хотел побывать в одной команде? С Месси или Роналду, однозначно. А если выбирать кого-то из АПЛ, то выберу Де Брёйне. У него есть хорошее видение поля, уверен, что он сможет найти меня и отдать пас в любом месте и в любой момент.

В общем, я бы назвал Месси, Роналду, а затем Кевина. Он отличный игрок, вся команда «Манчестер Сити» великолепна. Но я просто стараюсь играть в свою игру и не думать ни о ком другом, кроме себя», – сказал Салах на YouTube-канале Sky Sports.

Салах мог поиграть в одной команде с Де Брёйне во время выступления за «Челси» в 2014 году. Однако бельгиец ушёл из лондонского клуба за пять дней до перехода египетского вингера из «Базеля».

İdman.biz

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