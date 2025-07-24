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Романо объяснил, почему Дьекереш все еще не завершил переход в "Арсенал"

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2025 09:00
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Романо объяснил, почему Дьекереш все еще не завершил переход в "Арсенал"

Шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш близок к официальному завершению своего перехода в лондонский «Арсенал».

Как передает İdman.biz, об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Арсенал» и «Спортинг» проверяют документы с юристами на предмет всех деталей сделки шведского форварда, включая конкретные дополнения на общую сумму € 10 млн. Отмечается, что медицинское обследование будет назначено сразу после официального трансфера. Утверждается, что нет никаких проблем с переходом, а устное соглашение достигнуто на 100%.

Ранее Романо сообщил, что сумма сделки без учёта бонусов составит € 63,5 млн.

В прошлом сезоне нападающий «Спортинга» сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 54 гола и сделав 13 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 75 млн.

İdman.biz

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