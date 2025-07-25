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Андреа Пирло стал главным тренером "Дубай Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
25 Июля 2025 12:29
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Андреа Пирло стал главным тренером "Дубай Юнайтед"

Как сообщает İdman.biz, 46-летний итальянский специалист Андреа Пирло официально стал главным тренером «Дубай Юнайтед».

«Футбольный клуб «Юнайтед» рад официально объявить о назначении Андреа Пирло новым главным тренером первой команды. Победитель чемпионата мира 2006 года и один из самых культовых полузащитников своего поколения, Пирло привнесет с собой уникальное футбольное видение и ценный тренерский опыт, полученный в «Ювентусе» и «Сампдории». Его приход знаменует собой новую захватывающую главу в истории «Юнайтед» и отражает растущие амбиции клуба на футбольном поле ОАЭ», - говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Андреа Пирло завершил карьеру футболиста в 2017 году. Последним местом работы специалиста была «Сампдория». Профессиональную тренерскую карьеру Пирло начал в 2020 году, возглавив «Ювентус». До этого он работал в молодежной системе «старой синьоры». С туринцами в первый же год работы Андреа выиграл Суперкубок и Кубок Италии.

İdman.biz

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