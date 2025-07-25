Нападающий «Гвадалахары» Хавьер Эрнандес (Чичарито) извинился за свои слова о женщинах, которые многие сочли сексистскими.

«Искренне благодарю всех, кто поддерживал меня, тех, кто с уважением делился со мной своими взглядами и призывал меня стать лучше.

Я глубоко сожалею о любом недопонимании или дискомфорте, которые могли вызвать мои недавние слова. У меня никогда не было намерения причинять боль или вносить раздор.

Мой приоритет как отца, мужчины и члена этого сообщества - действовать с уважением, скромностью и ответственностью. Я слушаю, размышляю и постараюсь выражать свои мысли с большей ясностью и чуткостью, особенно по таким деликатным вопросам.

Верю, что перемены начинаются с себя самого. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы сделать выводы, расти и продолжать работать над тем, чтобы стать лучшей версией себя, основанной на честности, любви к моей семье, моим ценностям и с любовью ко всем вам», - написал Чичарито в соцсетях.

Как сообщает İdman.biz, ранее Федерация футбола Мексики объявила о санкциях в отношении лучшего бомбардира в истории сборной Мексики Хавьера Эрнандеса за высказывания о женщинах, которые многие сочли сексистскими.

Федерация сообщила, что на 37-летнего нападающего клуба «Гвадалахара» наложен денежный штраф. Кроме того, в случае повторного нарушения Чичарито будет наказан строже.

На прошлой неделе экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Реала» опубликовал в соцсетях видео, где призвал женщин научиться уважать мужественность и позволить себе быть ведомыми мужчинами.

«Ты хочешь мужчину-кормильца, но при этом для тебя уборка — это патриархальное угнетение?» — задавался вопросом Чичарито, вызывав большой общественный резонанс.

Высказывания футболиста подвергла критике президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

İdman.biz