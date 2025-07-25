Чемпион по камбэкам

Сезон 2024/25 нельзя назвать полностью успешным для «Атлетико», но есть один показатель, в котором команда лучше всех.

İdman.biz сообщает, что представитель Мадрида совершил 16 блестящих камбэков за сезон, завершившихся победами или ничьими, забивая гол или голы на последних минутах игр в различных турнирах.

Среди них - матчи против «Реала» (1:1 - Анхель Корреа, 90+5) и «Барселоны» (2:1 - Александр Серлот, 90+6) в Ла Лиге, «ПСЖ» (2:1 - Анхель Корреа, 90+3) в Лиге чемпионов УЕФА и «Барселоны» (4:4 - Маркос Льоренте, 84, Александр Серлот, 90+3) в Кубке Испании.

Отметим, что в сезоне 2023/24 лучшим по камбэкам был немецкий «Байер» (Леверкузен).

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