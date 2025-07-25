"Спортинг" подпишет Луиса Суареса на замену Дьекерешу

Лиссабонский «Спортинг», который вот-вот объявит о продаже нападающего Виктора Дьекереша в лондонский «Арсенал», нашел замену шведскому форварду.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на A Bola, чемпионы Португалии приобретут нападающего «Альмерии» Луиса Суареса. Переговоры между клубами о трансфере 27-летнего колумбийца находятся на завершающей стадии. Сумма трансфера составит 20 млн евро, а Суарес заключит со «львами» пятилетний контракт.

В прошлом сезоне Суарес провел 43 матча за выступающую в Сегунде «Альмерию», забил 31 мяч и отдал восемь результативных передач.

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