Цифровое изображение любимого гола Месси продано на аукционе за 1,87 млн долларов

Цифровое изображение любимого гола Лионеля Месси продано почти за 2 млн долларов.

Как сообщает İdman.biz, ранее аргентинский футболист выбрал любимый гол в своей карьере - он забил его головой в финальном матче Лиги чемпионов-2009 "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" (2:0).

Художник Рефик Анадол при помощи искусственного интеллекта превратил это взятие ворот в произведение искусства, которое было продано на аукционе Christie’s за 1,87 млн долларов. Личность покупателя не раскрывается.

Вырученные от продажи средства будут переданы нескольким некоммерческим организациям и пойдут на благотворительность. Так, собственный благотворительный фонд "Интер Майами" сотрудничает с ЮНИСЕФ – эта партнерская кампания помогает обеспечивать доступ к качественным образовательным программам в пяти странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

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