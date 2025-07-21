Почему Маркусу Рэшфорду могут не позволить играть за "Барселону" после перехода из "МЮ"

Маркус Рэшфорд готовится перейти в «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» с опцией выкупа. Однако, несмотря на достигнутые договоренности, каталонскому клубу еще предстоит решить ряд финансовых вопросов, прежде чем футболист сможет дебютировать за команду, сообщает İdman.biz.

«Барселона» по-прежнему сталкивается с ограничениями по регистрации новых игроков. Ранее клуб уже не смог подписать Нико Уильямса, так как не смог гарантировать его своевременную регистрацию. Подобные трудности ранее возникали и с другими футболистами, включая Дани Ольмо и Жюля Кунде.

Рэшфорд, чтобы осуществить трансфер, согласился на значительное снижение заработной платы. Однако даже это не гарантирует его участие в матчах. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ранее заявлял, что клубу необходимо сократить расходы, прежде чем регистрировать новичков. В случае, если проблемы не будут решены до начала сезона, Рэшфорд рискует остаться вне заявки на стартовый матч против «Мальорки», который запланирован на 16 августа.

На данный момент игрок должен присоединиться к «Барселоне» в рамках предсезонного тура по Азии. Помимо него, в аналогичной ситуации находятся Жоан Гарсия и Руни Бардгхи, которые также ожидают разрешения на регистрацию.

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