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УЕФА вновь предупреждает "Челси" и "Астон Виллу"

Мировой футбол
Новости
19 Июля 2025 18:52
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УЕФА вновь предупреждает "Челси" и "Астон Виллу"

"Челси" и "Астон Вилла" получили официальное предупреждение от УЕФА из-за подозрительно завышенных комиссий при трансферных обменах. Обе команды уже были оштрафованы — лондонцы на 27 миллионов фунтов, бирмингемцы на 9,5 — и теперь находятся под особенно пристальным контролем европейской футбольной организации.

Как передает İdman.biz со ссылкой на The Times, внимание регулятора привлекла сделка, состоявшаяся летом.

"Челси" заплатил 19 миллионов фунтов за Омари Келлимана, а "Вилла" в ответ — 37,5 миллиона за Яна Маатсена. УЕФА подозревает, что клубы намеренно раздробили сумму сделки, чтобы увеличить прибыль за доморощенных игроков и обойти правила финансовой устойчивости (PSR).

Правила УЕФА строже, чем в Премьер-лиге, особенно в части допустимых убытков. Именно поэтому организации удалось зафиксировать нарушения, которые могли остаться безнаказанными на национальном уровне. Если подобные схемы продолжатся, клубам грозит не только новый штраф, но и потенциальное отстранение от еврокубков.

İdman.biz

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