Рэшфорд переходит в "Барселону" на правах аренды

Маркус Рэшфорд близок к переходу из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Athletic, каталонцы договорились об аренде нападающего до лета 2026 года с опцией последующего выкупа. Сделка находится на финальной стадии.

Главный тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик одобрил трансфер и лично общался с 27-летним англичанином. Клуб рассматривает Рэшфорда как универсального атакующего игрока, способного усилить фланг и центр нападения. Это особенно актуально на фоне неудачных попыток подписать Луиса Диаса и удержания Нико Уильямса в «Атлетике».

Прошлый сезон Рэшфорд провел в аренде в «Астон Вилле», где забил 4 мяча в 17 матчах, но завершил сезон досрочно из-за травмы. В «МЮ» он не выходил на поле с декабря и сам заявлял, что готов к новому вызову в карьере.

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