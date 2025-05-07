"Барселона" установила антирекорд в Лиге чемпионов

Каталонская «Барселона» установила новый антирекорд клуба по количеству пропущенных мячей за один розыгрыш Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне сине-гранатовые пропустили 24 гола, что стало худшим показателем за всю историю участия команды в турнире, сообщает İdman.biz.

Предыдущее антирекордное достижение датировалось сезоном-1999/2000, когда команда пропустила 23 мяча. В кампании 2001/2002 года «Барселона» завершила участие с 20 пропущенными голами.

Последние три мяча в пассив команды пришлись на ответный полуфинальный матч против миланского «Интера», который завершился со счётом 4:3 в пользу итальянского клуба после дополнительного времени. Встреча прошла 6 мая на стадионе «Сан-Сиро».

İdman.biz