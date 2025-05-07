Миланский «Интер» переиграл испанскую «Барселону» по итогам двухматчевого противостояния со счётом 7:6 в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Как сообщает İdman.biz, таким образом, «нерадзурри» вышли в седьмой финал Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов в истории турнира.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Второй матч

06 мая 2025, вторник. 23:00

Интер М (Милан, Италия) - Барселона (Испания) - 4:3 ДВ

Голы: 1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'

Отметим, что в шести сыгранных финалах итальянская команда одержала три победы: в 1964 году, а 1965-м и в 2010-м. В победных финалах «Интер» обыгрывал «Реал» (3:1 - 1964), «Бенфику» (1:0 - 1965) и «Баварию» (2:0 - 2010). Потенциальный титул текущего розыгрыша может стать четвёртым для «нерадзурри».

Проигрывала миланская команда в трех финалах - «Селтику» (1:2) в 1957 году, а также «Аяксу» (0:2) в 1972-м и «Манчестер Сити» (0:1) в 2023-м.

Напомним, что в решающем матче Лиги чемпионов текущего розыгрыша «Интер» сыграет с ПСЖ или «Арсеналом».

«Барселона» вне примет участия в финальном матче Лиги чемпионов 10-й сезон подряд.

Последний раз «Барса» участвовала в финале ЛЧ в сезоне 2014/15. Тогда она победила «Ювентус» (3:1).

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